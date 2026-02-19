Gallardo, convencido en revertir el flojo momento

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se refirió a la actuación de sus dirigidos luego del triunfo 1 a 0 ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 y destacó que "hicimos un gran partido dentro de lo que fue la complejidad del momento".

Durante la conferencia de prensa tras el triunfo, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el "Muñeco" subrayó que "todos estamos convencidos del trabajo que hicimos en la pretemporada", aunque "en 4, 5 días, los dos resultados adversos nos descompaginaron todo".

"Cuando uno es lógico, sensato y tiene la percepción de lo que está pasando, primero hay que consciente de la situación y también abstenerse de lo que pasa". Sin embargo, remarcó que "sentimos que tenemos no solo la capacidad, sino también la fortaleza que acompaña a este inicio del año".

A su vez, se mostró esperanzado porque "la memoria no se pierde por más que algunos quieran que suceda; yo veo fundamentos futbolísticos", y aclaró: "Si el ruido nos desestabiliza, no estamos convencidos de lo que estamos haciendo y yo lo estoy".

Con respecto al desarrollo del encuentro, Gallardo se lamentó porque "si hacíamos el gol en las situaciones claras que tuvimos en el primer tiempo, hubiese sido otro partido. No lo pudimos hacer porque nos está costando hacer goles. Estamos trabados con el arco, lo único que queda es insistir".

Por último, hizo énfasis en que "cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estábamos convencidos del rumbo que teníamos que tener este año".

En la próxima ronda de la Copa Argentina, River se enfrentará con Aldosivi, que el martes pasado goleó 3 a 0 a San Miguel. El duelo venidero frente al "tiburón" todavía tiene fecha hora y sede pendiente de confirmación.