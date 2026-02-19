Atlético Gorriti dio inicio a los trabajos de pretemporada

Atlético Gorriti puso en marcha los trabajos físicos de pretemporada en el predio "Lo de Rocha" ubicado en la localidad de Río Blanco con miras al campeonato de la Liga Jujeña de Fútbol. Paralelamente y hasta mañana se realizarán pruebas de jugadores a partir de las 15.

Bajo la atenta mirada de Jorge Ortega, técnico del "diablo rojo", la entidad de avenida Éxodo convocó a los jugadores libres que deseen formar parte del plantel para este año como así también a aquellos que ya forman parte de le institución para afrontar los torneos que se vienen.

"Muy contento de poner en marcha la temporada 2026, comenzamos con los trabajos físicos con el plantel de primera y el sub 19", fue lo primero que destacó el entrenador agregando que "tuvimos una muy buena convocatoria".

Paralelamente al inicio de los movimientos físicos del plantel tanto de primera como el sub 19, respectivamente, "dimos inicio a un pequeño periodo de prueba que se va a extender hasta este viernes así que todos los jugadores interesados en sumarse a las filas del club se pueden acercar aquí al predio que está ubicado en Río Blanco, deben hacer con ropa de futbolista, botines, pantalón corto, remera, es abierta y gratuita", puntualizó.

Ortega dijo que "hay un equipo que viene jugando, manteneos la base, son todos chicos del club, ya venimos trabajando juntos de la temporada pasada y sabemos lo que nos puede aportar cada uno de ellos".

No obstante el entrenador de Gorriti sabe que será fundamental sumar un par de refuerzos "vamos a sumar experiencia, un delantero, un carrilero, esperemos se puedan incorporar, por ahora no daremos nombre, están en tratativas ya dialogando con la dirigencia, otros chicos que particularmente los contacte, me mostraron muchas ganas de sumarse al proyecto del club y eso es importante", subrayó.

En cuanto a objetivos, por historia, por lo demostrado en cada temporada liguista, el "rojo" debe ser "protagonista", precisó Jorge Ortega al tiempo que ponderó "creo que todos los clubes tienen la misma aspiración, llegar a lo más alto posible, llegar a un Regional, un buen ejemplo es Luján que llegó producto del trabajo y la buena campaña".

Por ahora los movimientos físicos están a cargo de los "Profes" del club, Dante Ibáñez y Claudio Cruz, estos días se realizarán "trabajos de nivelación física y la próxima semana vamos a ir aumentando las cargas, sumaremos gimnasio, un buen trabajo físico porque sabemos que es la base para poder ser protagonista en el torneo de la Liga Jujeña", opinó el DT.

Por último, destacó el acompañamiento de la dirigencia del club, por estar constantemente presente, apoyando, acompañando a cada una de las divisiones que posee Atlético Gorriti en general.