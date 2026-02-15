Fue exitoso el Campus Deportivo

En el marco del Campus Deportivo de febrero organizado Municipalidad de San Salvador de Jujuy, niños y niñas participaron de una jornada especial de básquet en el estadio de la "Federación", donde pudieron conocer las instalaciones, recorrer el predio y entrenar en un entorno profesional junto a referentes del equipo Jujuy Básquet.

Sobre la experiencia, el director de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, destacó que "esto es una continuidad de las colonias. Se organizó este hermoso campus en febrero, donde podemos desarrollar distintas disciplinas deportivas como fútbol, vóley y, en este caso, básquet. Con una propuesta muy linda de Jujuy Básquet, los chicos pueden venir a conocer la Federación de Básquet y vivir la experiencia como si fueran jugadores profesionales".

Asimismo, remarcó la importancia de la actividad y señaló que "tener un campus dictado por el profesor 'Chispa' Vaquera y recorrer este hermoso predio es realmente una belleza. En esta instancia, aprovechamos las instalaciones de la Federación".

AUTORIDADES | DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR Y JUJUY BÁSQUET.

Por su parte, Oscar Vaquera explicó que el objetivo de la iniciativa es acercar a los chicos a un entorno profesional "la idea es articular entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la franquicia Jujuy Básquet para ofrecerles a los chicos la experiencia de estar dentro de uno de los estadios más modernos y lindos del país, reestructurado para una franquicia profesional. Queremos que puedan estar acá, conocer la cancha, jugar y también reconocer los espacios y la logística que implica un equipo profesional".

Finalmente, el subdirector Gustavo Caliva subrayó los beneficios del Campus Deportivo contando que "este campus nos dio muy buenos resultados, porque permite que los chicos puedan conocer y experimentar distintas actividades que luego podrán continuar durante todo el año".

En ese sentido, agregó, "se incorporaron nuevas disciplinas como taekwondo y softbol, además de las que ya veníamos trabajando, para que los chicos puedan experimentar. Los deportes son muy importantes para la sociedad y contar con una variedad de actividades suma para que cada uno elija la que más le guste y pueda sostenerla en el tiempo", finalizó.

A lo largo de la semana se planificaron más actividades con otras disciplinas.