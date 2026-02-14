Con 700 deportistas inició el nacional de newcom

Con 700 deportistas de todo el país, se puso en marcha la tercera edición del torneo nacional de newcom "Soltame Carnaval". El acto inaugural tuvo lugar ayer en las instalaciones de Club Deportivo Luján con la presencia de las delegaciones.

Cuando se hace un trabajo organizado, los resultados están a la vista. Como en este caso el Club Newcom Santa Rosa Activo, encargado de albergar un certamen que está destinado a las categorías mixto más 40, más 50 y más 60 años.

Sumado por supuesto al importante acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la provincia que dijo presente con la logística teniendo en cuenta la importante cantidad de equipos.

"Es la tercera edición del torneo 'Soltame Carnaval' con la presencia de 13 provincias de diferentes puntos del país, estamos muy felices de comenzar a vivir este certamen que con mucho esfuerzo lo estamos realizando", expresó Patricia Mardoñez.

La dirigente remarcó que "todo esto es una iniciativa de Liliana Ledesma, es una apasionada del newcom, es la que motiva y mueve todo lo que es invitación, lo que se vio aquí es el resultado de la insistencia de ella haciendo la invitación a todas las provincias para que lleguen a Jujuy".

Sin dudas que más allá de lo deportivo, el newcom tiene mucho de social "el objetivo es que pasen un fin de semana hermoso, inolvidable, y que vivan lo que es Jujuy en la mejor época que es el carnaval, es una fiesta por tercer año consecutivo".

A su tiempo, Liliana Ledesma, también integrante del equipo organizador, Santa Rosa, declaró: "Durante todo el día se jugó categoría mixto 40, mixto 50, mixto 60, en las tres canchas, Luján, Gorriti y VEA", al tiempo que agradeció "a las instituciones por apoyarnos en este sueño de organizar el torneo".

Están en la provincia equipos de Salta, Santiago, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Cruz "muchos equipos no pudieron llegar por tema presupuesto", comentó.

Liliana Ledesma hizo un trabajo fundamental "desde junio venimos trabajando, viajé a los diferentes nacionales con la invitación, por eso el éxito, peor aquí hay un trabajo en equipo".

Por último, Eduardo Ortuño, director de Deporte Federado de la Secretaría de Deportes de la provincia, resaltó que "el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, sigue impulsando el Plan de Desarrollo Deportivo, fortaleciendo el newcom y promoviendo el acceso al deporte para todas las edades, con un fuerte compromiso hacia las personas adultas y mayores", y agregó "invitamos a todos los jujeños a presenciar los encuentros que realmente tienen un alto nivel", finalizó.