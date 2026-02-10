Alarmante cantidad de derrotas fuera de La Boca

Boca perdió 2 a 1 en su visita a Vélez el último domingo y sumó su décimo novena derrota fuera del estadio "La Bombonera" en los últimos dos años, una estadística que preocupa en el "xeneize".

El equipo de Claudio Úbeda perdió 2 a 1 con los de Guillermo Barros Schelotto este domingo en el estadio "José Amalfitani" con un doblete de Matías Pellegrini y aún no pudo ganar de visitante en este Torneo Apertura que lo tiene en la quinta posición con seis puntos.

Además de impedirle al "xeneize" la posibilidad de ser único líder de la Zona A de este campeonato, la derrota ante Vélez engrosa una alarmante estadística de Boca en condición de visitante durante los últimos dos años.

Desde la derrota con Lanús por 2 a 1 en el estadio Néstor Díaz Pérez el 18 de febrero de 2024, Boca disputó 43 partidos de visitante incluido esta mencionada caída ante el "granate" y solo cosechó el 37 por ciento de los puntos.

En este lapso, cayó en 19 oportunidades, empató en 12 y, también, ganó en 12. Su último triunfo en condición de visitante fue el pasado domingo 2 de noviembre cuando derrotó 2 a 1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El próximo partido de Boca en condición de visitante será el miércoles 3 de marzo cuando enfrente a Lanús desde las 21 por la séptima fecha de este Torneo Apertura.

Por otro lado, Úbeda dio marcha atrás y no hubo día libre ayer.

La alarmante estadística de Boca jugando como visitante generó una fuerte decisión de Úbeda

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, revirtió su decisión de darle día libre al plantel ayery, tras la derrota 2 a 1 ante Vélez, determinó que haya entrenamiento por la tarde.

El director técnico del "xeneize"quedó disconforme con la actuación del equipo en el barrio porteño de Liniers y decidió que se entrene ayer con vistas al partido del domingo a las 19.30 horas ante Platense en el estadio "La Bombonera".

Así, Boca Juniors no descansó luego de la derrota ante Vélez y, en paralelo, espera por una definición de la negociación por el delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, Edwuin Cetré, con quién estaría todo acordado de palabra para que sea nuevo jugador del "xeneize".