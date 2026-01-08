Fue un gran año para el vóley del "lobo"

El crecimiento institucional se refleja en la proyección de figuras como los entrenadores Natalia Santellán y Luis Eschbach (S18), junto a Alberto Guevara y Benjamín Picasso (S14), quienes fueron designados para los seleccionados provinciales.

Dicho trabajo se materializó con la convocatoria de Tiziano Almaráz, cuya actuación en el Campeonato Nacional de Bariloche lo puso en el radar de gigantes del vóley nacional como Ciudad de Buenos Aires, Vélez Sársfield y River Plate.

Con respecto a los logros deportivos, Gimnasia fue protagonista en cada frente, desde el Carnaval del Vóley hasta la Copa Jujuy y los regionales.

Es así que la categoría S12 masculina logró la clasificación a la Copa Argentina tras ser subcampeón regional. Asimismo, el equipo se alzó con el título en el certamen Abierto Provincial "Las Diablitas".

En tanto, el desempeño del "Lobo" en el vóley federado dejó un saldo positivo, con presencia en los primeros lugares de las diversas categorías:

1er puesto en S12 Masculino. 2do puesto en 1ra Femenino. 2do puesto en S18 masculino. 3er puesto en 1ra Masculino. 3er puesto en S16 Masculino. 3er puesto en S 14 Masculino. 4to puesto en S18 Femenino. 10mo puesto en S14 Femenino. 12do puesto en S16 Femenino.

El balance del 2025 no solo radica en lo deportivo, sino en los valores de respeto, constancia y superación. El mayor triunfo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue ver a los jóvenes crecer como personas, representando con orgullo a la provincia en cada competencia.