Julio Suárez, el deportista del año en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, junto a los periodistas deportivos del Ramal, llevó adelante con total éxito una nueva edición de los Reconocimientos Deportivos, una ceremonia destinada a homenajear a los grandes protagonistas del deporte local por su destacado desempeño durante el año 2025.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Casa de la Cultura y fue encabezado por el intendente Julio Bravo, acompañado por el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti; el coordinado provincial de Copa Jujuy, Pedro Ruiz; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Castro; el secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo; el Secretario de Modernización, Danilo Montanari; la diputada provincial Gisel Bravo; los concejales Gabriel Rocha y Juan Pablo Baigorria Dalal; además de funcionarios del gabinete municipal, referentes del deporte sampedreño y de la región, como así también familiares y amigos de los nominados.

En la oportunidad, Julio Suárez fue distinguido como Deportista del Año, tras un intenso calendario de competencias en moto de agua, representando a San Pedro de Jujuy en el ámbito nacional e internacional con grandes resultados.

Asimismo, se reconoció a cientos de atletas de diversas disciplinas, quienes a lo largo de la temporada demostraron esfuerzo, compromiso y vocación deportiva, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del deporte en la ciudad.

Al culminar la propuesta, también se realizó la entrega de certificados honoríficos a los periodistas deportivos, en reconocimiento a su labor, compromiso y aporte permanente a la difusión y promoción del deporte.

Este encuentro, afirmaron los organizadores, reafirma el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo deportivo y el acompañamiento a quienes, con pasión y dedicación, posicionan a San Pedro de Jujuy como "Capital Provincial del Deporte".

Nuevamente el público dijo presente en un gran número acompañando a los premiados y sobre todo apoyando el esfuerzo que implica concretar una entrega de estas características, donde se mima al deportista.