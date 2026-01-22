Continúan a pleno en los diferentes centros

Las colonias de vacaciones impulsadas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se viven con gran entusiasmo en distintos puntos de la ciudad.

Por ejempo, en la Escuela "República Francesa", uno de los quince puntos activos en Alto Comedero, los chicos disfrutaron de juegos predeportivos, circuitos recreativos, actividades físicas guiadas y dinámicas grupales orientadas al compañerismo y el respeto, bajo la coordinación del equipo de la Dirección de Deportes y los Líderes Deportivos que realizan su primera experiencia laboral en las colonias.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el trabajo territorial y el espíritu de la propuesta.

"Estamos con las colonias en todos los puntos de la ciudad, particularmente aquí en la Escuela 'República Francesa', en uno de los quince puntos que tenemos en Alto Comedero trabajando con chicos de los distintos sectores, un barrio que creció mucho y donde ya un solo espacio no contiene a todos los vecinos, así que trabajando a través de Líderes Deportivos que hacen su primera experiencia en la colonia, y siempre en un lugar ameno, donde lo principal es el respeto a los derechos, los hábitos saludables y la actividad física", sostuvo el funcionario.

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, remarcó la importancia de la articulación entre áreas municipales y la incorporación de nuevos profesionales, agregando que "quiero recalcar esto de los Líderes Deportivos, porque fue una conjunción perfecta entre el plantel de la Dirección de Deportes y estos nuevos contratos que dio apertura el secretario Altea y obviamente, el intendente Jorge para generar más posibilidad laboral".

De esta manera, la comuna capitalina continúa a pleno con las activiades deportivas y recreativas destinadas para los chicos de ambos sexos en los diferentes centros, al igual que la novedosa colonia de vacaciones para adolescentes que se lleva a cabo en la punta del parque San Martín, coordinada por profesores de la Dirección de Deportes de la municipalidad de San Salvador de Jujuy.