Se viene "Carnaval de Newcom" en Palpalá

Otra de las propuestas que ofrece la Municipalidad de Palpalá para toda la comunidad es el "Torneo Provincial de Newcom" en homenaje a Viviana Flores, ex agente municipal de la ciudad siderúrgica. El encuentro se concretará los días 29 y 30 del actual mes, con jornadas completas, comenzando desde las 9 hasta las 22 en el este dio Olímpico Municipal.

Desde la Dirección de Deportes ya confirmaron que participarán 14 equipos locales y equipos invita dos como ser de El Carmen, Palpalá, San Salvador, Alto Comedero, San Pedro, Metán (Salta), Abra Pampa, Yala, entre otros departamentos. Teniendo en cuenta que la actividad tendrá un ingreso con entrada libre y gratuita para cada uno de los partidos. Los interesados ​​para cualquier información podrán consultar comunicarse al número 388-5710321.

Durante el año diferentes opciones se ofrecen para los adultos mayores de Palpalá y en esta oportunidad se busca darle un aliciente más para que puedan compartir y confraternizar con jugadores y jugadoras de otros equipos. Sabiendo que la recreación es fundamental para el desarrollo y la convivencia en la adultez.

Además está alternativa conlleva un montón de factores que influyen en la salud y bienestar para las personas que ya abandonan su rutina de trabajo y aquí encuentran un momento de diversión que los impulso a seguir con el movimiento y la recreación. Serán dos jornadas de entretenimiento pleno porque además de conservar el espíritu deportivo se prioriza el cuidado en diferentes áreas del ejecutivo que estarán abocadas a la organización para poder albergar y contener a las delegaciones que se sumen a participar en Palpalá.