Más minutos de fútbol

En el marco de la segunda fase de pretemporada programada en Córdoba, Gimnasia y Esgrima se enfrentó en doble amistoso con Racing de Nueva Italia, instancia que le permitió acumular minutos de fútbol formal y, de esta manera, afianzar conceptos de juego que perfilan la identidad del "lobo" modelo 2026.

El primer equipo que paró en cancha el técnico Hernán Pellerano, integrado por Gonzalo Gómez; Diego López, Gonzalo Villarreal, Juan Pablo Córdoba y Martín Lazarte; Claudio Pombo, Federico Paradela, Axel Pinto y Mauro Cachi; David Gallardo y Octavio Bianchi; igualó 2 a 2 con tantos conquistados por Cachi.

El segundo equipo, conformado por Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina y Abel Argañaraz; Maximiliano Casa y Cristian Menéndez; empató sin abrir el marcador.

Se jugaron dos partidos de dos tiempos de 30 minutos cada uno, en el "Miguel Sancho" de la capital cordobesa.

Concluida la jornada futbolística, Cachi destacó que el plantel "va agarrando ritmo", en la búsqueda de la intensidad que les pide el entrenador para llegar de la mejor manera al debut en la competencia oficial.

Además, destacó el rendimiento del elenco "albiceleste" que enfrentó a "un rival fuerte". "En plena pretemporada estamos algo cargaditos físicamente, pero vamos a llegar bien al primer partido oficial", analizó y puntualizó que en los amistosos "se vio un buen resultado que nos permite obtener muchas conclusiones positivas".

Por su parte, Dematei puso en valor "el fortalecimiento de la convivencia del grupo" en su estadía en Córdoba que permitió "integrarnos los que estamos de temporadas anteriores y las recientes incorporaciones".

Ayer finalizados los amistosos frente a Racing de Córdoba, la delegación de Gimnasia y Esgrima emprendió su regreso a la provincia de Jujuy para continuar la pretemporada.