En San Pedro se define el finalista de Región Norte

La hora de la verdad. Dos clubes jujeños por un lugar en la final de la Región Norte. Esta tarde a partir de las 19 en el estadio "Visera de Cemento", Atlético San Pedro recibirá a Atlético Talleres en el partido revancha de la cuarta ronda, semifinal de vuelta del Torneo Regional Federal Amateur con el arbitraje de Gustavo Benítes, de la Liga Salteña.

El colegiado Benítes, dirigió recientemente al "expreso" en Palpalá frente a Altos Hornos Zapla, empate 1 a 1 por los cuartos de final, pero en esta oportunidad estará acompañado por Luciano Díaz y Diego Ocampo, el 4to juez será Facundo Vizgarra Campos. El horario fijado se debe a los calores intensos que se viven en ésta época del año y más aún por la temporada de pileta que atraviesa el club "millonario" donde convoca a muchos socios, hinchas y vecinos de esa zona del ramal jujeño.

En el cotejo de ida, el "expreso" se impuso por 2 a 0 con goles de Diego Magno y otro de Matías Ruiz, uno en cada tiempo. Y en la víspera del encuentro crucial ambos entrenadores aguardan hasta el final para confirmar a los 11 titulares. En el "millonario" se concretará una variante obligada por la expulsión de Roberto González en Perico. Y se especula que el DT Carlos Morales Santos pueda hacer ingresar a Rodrigo "Flecha" Velázquez con toda su verticalidad para achicar ventajas y soñar con la remontada. O bien las alternativas podrían ser Matías Roldán o bien Alexis Franco.

Mientras que en el elenco periqueño con la ventaja, mostrará mayor solidez defensiva y contención en el mediocampo para evitar en lo posible jugar lejos del arco del golero Pablo Fernández que en la ida tapó 3 chances claras de gol. Entonces se espera que el técnico Víctor Nazareno Godoy analice un o dos cambios que le den seguridad en la marca ante un rival que necesita buscar el descuento y así poder golpear en los momentos justos.

La entrada general tendrá un costo de $10.000 y al disputarse el partido sin público visitante, los hinchas sampedreños podrán hacer uso de la tribuna principal (de cemento) y de la tribuna ubicada enfrente (tablones), sector de las vías. Teniendo en cuenta que la delegación visitante (dirigentes y familiares) se ubicarán en la tribuna preparada en la canchita auxiliar (al costado de la tribuna de cemento).

Además se confirmó que el partido podrá verse en vivo por la plataforma oficial de streaming https://atletico.jlautomationsp.com/. Y se debe abonar el acceso para ver en tiempo real.

"Se aprende"

El golero del "millo" Nahuel Fanola, vaticinó que "en Perico hicimos un partido excelente, pero con algunos detalles a corregir, ahora de local trataremos de dejar todo para cambiar la historia. Ya los conocemos bien, como juegan y se mueven, en el ataque pusieron todo de su parte, pero los dos goles que hicieron es mérito de ellos y errores previos nuestros. Ya pasó y quedan 90 minutos más para definir quién llega a la final. Uno lo que siempre resalta son los errores y como siempre les digo a mis compañeros que de eso se aprende así que ahora vamos a sacar adelante como sea", selló

"El club lo demanda para hacer un partido perfecto"

Mariano Arroyo, capitán del "expreso" anticipó a El Tribuno de Jujuy que "estamos contentos por la diferencia que sacamos de local, era un partido que lo habíamos planteado así y esto se define por detalles. Nosotros tuvimos la ventaja de haber marcado dos goles. Hemos vivido semanas especiales en el torneo y otras donde tocamos fondo en el primer playoffs. Sabemos que no será fácil, más allá del triunfo, pero vamos a ir con la mentalidad de ir a ganar en San Pedro. Eso nos caracteriza y el club lo demanda para hacer un partido perfecto", sintetizó.