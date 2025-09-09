La selección argentina cambia medio equipo para visitar a Ecuador

De cara al último partido de las Eliminatorias Sudamericanas , donde la Selección argentina ya logró la clasificación al Mundial 2026 hace tiempo, Lionel Scaloni tiene que rearmar el equipo para visitar a Ecuador.

De cara al último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección argentina ya logró la clasificación al Mundial 2026 hace tiempo, Lionel Scaloni tiene que rearmar el equipo para visitar a Ecuador.

La formación sufrirá muchas bajas, principalmente la de Lionel Messi. Además, el DT analiza un cambio de esquema y darles la posibilidad a algunos jugadores que sumaron pocos minutos en los últimos partidos.

Los dos futbolistas confirmados que no formarán parte de la delegación en la última fecha son Messi y "Cuti" Romero, quien alcanzó el límite de tarjetas amarillas.

Teniendo en cuenta esto, Leonardo Balerdi gana terreno para ser titular en la zaga central. También se abrió una incógnita en el lateral izquierdo: aunque Nicolás Tagliafico rindió de gran forma, el DT no descarta darle minutos al "Huevo" Acuña o probar a Julio Soler.

En la mitad de la cancha ingresaría Alexis Mac Allister y le dejaría el lugar Franco Mastantuono. Más allá de ese cambio, Scaloni podría darles lugar a otros volantes que no tuvieron minutos en el primer partido.

En la delantera, Lautaro Martínez iría desde el arranque y formaría dupla de ataque con Julián Álvarez.

La formación de Argentina vs. Ecuador para las Eliminatorias

El equipo titular de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.