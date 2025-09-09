¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Complejo Fronterizo Jama
Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud
Complejo Fronterizo Jama
Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

En la zona Capital avanza en vóley

Se jugó un nuevo encuentro en cancha Diablos Azules, mientras se programó en la zona Yungas 

Martes, 09 de septiembre de 2025 00:00

Se jugó una nueva fecha de Copa Jujuy Energía Viva de vóley por la zona Capital. Sirio se impuso ante Universitario por 3 a 1 en cancha de Diablos Azules con parciales de 25-23, 18-25, 25-18 y 26-24 respectivamente.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se jugó una nueva fecha de Copa Jujuy Energía Viva de vóley por la zona Capital. Sirio se impuso ante Universitario por 3 a 1 en cancha de Diablos Azules con parciales de 25-23, 18-25, 25-18 y 26-24 respectivamente.

La etapa clasificatoria seguirá el jueves desde las 20.30 en el mismo escenario de barrio Huaico entre Diablos Azules y Gimnasia y Esgrima en femenino, y a las 22, completan Gimnasia y Esgrima frente a Sirio en masculino.

En cuanto a la zona de las Yungas, la cita para el fin de semana que viene será en las instalaciones del Complejo Deportivo de la localidad de Yuto. El sábado, desde las 14 se juega en varones y mujeres respectivamente la instancia clasificatoria.

En masculino se inscribieron Club Defensores de Fraile Pintado, San Francisco Bancario, Club Social y Deportivo Boca Juniors, Defensores de Yuto.

En femenino, jugará Club Social y Deportivo Boca Juniors y San Francisco Bancario.

Será todo en una sola jornada, las mujeres en un duelo eliminatorio, mientras que los varones van a tener tres partidos. Se jugará al mejor de cinco sets, anunciaron desde la coordinación del certamen que organiza el Gobierno de Jujuy.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD