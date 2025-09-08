A Gimnasia se le escapó en tiempo de descuento

Al "lobo" jujeño se le escapó en la última acción del partido y se volvió sin nada de Mendoza. Una lástima. En el marco de la fecha 30 de la Primera Nacional visitó ayer en el estadio "Víctor Legrotaglie" a su homónimo cuyano, en un duelo esperado por ser ambos grandes protagonistas de la Zona B. El equipo de Matías Módolo, debido a varias bajas, se presentó una defensa totalmente improvisada: López, Palazzo, Sánchez y Noble, cayendo por 1 a 0.

En la primera jugada a pocos segundos de iniciado el partido fue Gustavo Fernández de cabeza quien se perdió la apertura del marcador para los visitantes. Siendo esta una de las pocas aproximaciones que tuvo el elenco norteño en los primeros 45 minutos.

El elenco anfitrión, por su lado, fue de menor a mayor. Un doble cabezazo de Mondino y de González se transformó en la primera oportunidad clara para Gimnasia de Mendoza.

Decidido en hacer valer su localía el equipo local intentó llegar al área de Álvarez por la vía aérea tratando de romper la línea defensiva rival.

Los minutos pasaban y mejor estaba el "mensana" que aprovechaba la banda izquierda de su ataque para avanzar y tratar romper la férrea defensa jujeña. Sobre los 44' Antonio se pierde para el elenco anfitrión su intento dio en el travesaño y se fue afuera. El conjunto mendocino terminó mejor pero no pudo capitalizar eso en el resultado así que la primera etapa culminó 0 a 0. En el complemento, el trámite del encuentro no cambió casi nada. El local continuó buscando por arriba ante un equipo "albiceleste" que se paró de contra esperando explotar algún que otro espacio que deje su rival. Módolo movió el banco y puso a Juárez, Trasante y a Menéndez afuera quedaron Camacho, Molina y Quintana. No obstante, al "lobo" jujeño le siguió costando llegar al terreno rival.

En los minutos finales del encuentro, los "albicelestes" intentaron llegar con pelota parada pero no estuvieron certeros. Sobre 46', los mendocinos llegaron al gol de la victoria a través de Imanol González que empujó la pelota desde dentro del área al fondo del arco para el delirio de los simpatizantes locales.

Desazón en el "lobo" al perder la cima que ahora que quedó en manos del local, pero todavía restan 4 fechas.

El domingo en Mataderos

Sin tiempo para lamentarse, Gimnasia arrancará la semana de trabajo con la mente puesta en su rival del próximo fin de semana: Nueva Chicago. En Mataderos, Buenos Aires, se jugará el partido el próximo domingo desde las 15.30. En el choque de ida por la 14º fecha, vale recordar, el “lobo” se impuso por dos a uno, pero resultado quedó en un segundo plano debido a la seria lesión que sufrió el capitán de Chicago, Stefano Callegari. Sucede que el delantero Jeremías Perales, del “lobo”, fue fuerte abajo y le produjo al defensor una rotura ligamentaria múltiple del tobillo izquierdo, fractura de peroné y compromiso sindesmótico, debiendo ser operado y quedar inactivo por al menos seis meses.

En una medida novedosa, el Tribunal de Disciplina castigó a Perales con seis meses de suspensión, período que se modificaría de acuerdo a la evolución o involución de Callegari. También exigió al “toro” que todos los meses eleve un informe a este ente punitorio para saber a ciencia cierta cómo marcha la recuperación del jugador. Por otro lado, Sebastián Sánchez se retiró del partido de ayer con una molestia física y encendió alarmas en Gimnasia.