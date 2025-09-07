Gimnasia juega esta tarde una “final” en Mendoza

Gimnasia juega hoy aquí en Mendoza una verdadera final anticipada. Si bien todos los protagonistas afirman que cada partido hasta el cierre de la fase regular de la Primera Nacional deben disputarse con un plus extra, esta tarde en el "Víctor Legrotaglie", el equipo de Matías Módolo sabe que no debe fallar.

Gimnasia juega hoy aquí en Mendoza una verdadera final anticipada. Si bien todos los protagonistas afirman que cada partido hasta el cierre de la fase regular de la Primera Nacional deben disputarse con un plus extra, esta tarde en el "Víctor Legrotaglie", el equipo de Matías Módolo sabe que no debe fallar.

Desde las 14.15 (TyC Sports) y con el arbitraje del polémico Bryan Ferreya enfrenta al "lobo" cuyano en su reducto, donde deberá defender la punta que alcanzó el fin de semana pasado al derrotar en el clásico a Central Norte de Salta.

Se presenta a este duelo liderando la Zona B con 54 puntos. El escolta ahora, por diferencia de goles, es Deportivo Morón que viene de ganarle a Defensores Unidos de Zárate en uno de los adelantados de la fecha y acumala 53 unidades, igual que el dueño de casa.

Entonces, será un encuentro con todos los ingredientes y promesa de emociones de inicio a fin.

El conjunto norteño llega diezmado. En el triunfazo sobre los "cuervos" fueron suspendidos Nicolás Dematei (diez amonestaciones), Emiliano Endrizzi (cinco amarillas), Francisco Molina (expulsado después de concluir el duelo) y Guillermo Cosaro (desgarrado).

Por supuesto que el panorama no es el mejor de cara este compromiso, pero Módolo siempre sostuvo que quienes están en el banco de los relevos deben estar listo para "saltar" al campo y demostrar por qué son parte del proceso.

Diego López ingresaría por Cosaro, pasando Palazzo a la zaga; Fernando Duré iría por Endrrizi, Sebastián Sánchez por Cosaro y Matías Noble por Maidana, faltando saber si el "Polaco" Menéndez reaparecerá en lugar de Quintana, tras cumplir tres jornadas de castigo.

Tampoco se descarta que el uruguayo Joaquín Trasante se meta entre los titulares, reforzando el mediocampo para resguardar una defensa "nueva", cuyos integrantes jamás jugaron juntos.

Igualmente, más allá de los nombres, el mensaje claro del cuerpo técnico fue que no se tiene que regalar nada y que volverse con un resultado positivo es la consigna, sumando uno o los tres puntos.

La ventaja en sprint final del certamen de ascenso que Gimnasia depende de sí para terminar primero en su grupo y por tal motivo hoy es clave.

El local no llega con bajas como su rival, pero sí golpeado. Hace tres jornadas que no festeja, cosechó un solo punto sobre los nueve en juego, y es consciente que de milagro se mantuvo bien arriba. Todos reconocen que hubo un bajón, no existiendo "fórmulas mágicas" para superarlo, sino más trabajo y entrega.

Mendoza respira fútbol en estos días. Y más con la clasificación de Independiente Rivadavia a las semifinales de Copa Argentina luego de eliminar a Tigre, pero esta tarde toda la atención estará puesta en la "final" entre "lobos".

Otros cinco atractivos duelos para hoy

Además del partidazo en “Legrotaglie” se jugarán hoy otros cinco atractivos compromisos en la continuidad de la fecha 30 de la Primera Nacional. A las 16, en Santiago del Estero, Mitre recibirá a Defensores de Belgrano. Luego a las 16.15, por TyC Sports, Deportivo Madryn buscará volver a sumar de a tres en su casa cuando enfrente a Los Andes para seguir en lo más alto de la Zona A. Ya desde las 17, en el “Padre Martearena” de Salta, Central Norte se verá las caras con Agropecuario y el objetivo será ganar para hacer olvidar a sus hinchas el traspié sufrido en el clásico en Jujuy.

Mientras que a las 18, Racing de Córdoba será local ante Patronato de Paraná con el mente puesta en el triunfo para seguir soñando con ingresar al Reducido. Y finalmente, en Chaco, For Ever se medirá con Chacarita Juniors en otro atractivo duelo por el grupo B, también pensando en los playoffs. La presente jornada del certamen de ascenso se cerrará mañana con Arsenal de Sarandí-Tristán Suárez, Alvarado de Mar del PlataDeportivo Maipú de Mendoza, Almirante Brown-San Telmo, Quilmes-Ferro Carril Oeste y Colón de Santa FeEstudiantes de Río Cuarto.