Se cumplió con creces con la capacitación

Con un balance positivo, finalizó con éxito el Curso de Técnico Provincial de vóley nivel 1 organizado por la Federación Jujeña de Vóley. La propuesta formativa contó con la participación de 51 inscriptos y finalizó con 35 nuevos entrenadores y entrenadoras que aprobaron satisfactoriamente el programa.

Coordinado por el área de capacitación, se contó con la disertación del instructor Cristian Ventura de la Feva, Federación de Vóley Argentino, contando con cuatro intensas jornadas de capacitación teórico-práctica, en las que demostraron compromiso, dedicación y entusiasmo por superarse.

"La verdad que fue muy bueno, hubo un gran porcentaje aprobó la evaluación teórica, así que gratamente sorprendido tanto en lo teórico como en lo práctico", fue lo primero que destacó luego de la capacitación Ventura.

El disertante ponderó la cantidad de participantes "mucha gente interesada en hacer el curso lo que me deja muy conforme, contento, por el interés de la Federación Jujeña, la gente que quiere trabajar con el vóley de Jujuy".

Además se refirió al nivel de los cursante "el desarrollo técnico de la gran mayoría todos muy bien, eso me sorprendió gratamente", sin dudas es producto del importante crecimiento que tuvo el vóley en la provincia en los últimos años.

Ese desarrollo que a través de constantes evoluciones se van notando, y agradeció "el esfuerzo de toda la gente de la federación jujeña felicito a todos los chicos", subrayó Cristian Ventura.

Por su parte Alberto Guevara, encargado del área capacitación de la Federación Jujeña de Vóley, se mostró conforme "felices porque fueron cuatro jornadas largas, intensas, sobre todo eso, muy internas, con mucho trabajo, mucho empeño por parte del instructor Feva Cristian Ventura, se aprendió mucho tuvimos una buena concurrencia de asistentes".

Dijo que "a nosotros nos sirve mucho para poder seguir trabajando a futuro porque la mayoría de las chicas y chicos eran jóvenes y eso es muy sano, no solo para el vóley sino para el deporte jujeño".

Por último, Oscar Lozano explicó que "fue el puntapié inicial de esta carrera de entrenadores y creemos que el vóley ha crecido mucho en este tiempo, sobre todo en las formativas, no solamente en los clubes federados se necesitan entrenadores sino en los centros deportivos, en clubes amateur que no estén afiliados así que creo que este programa de desarrollo que implementa la Federación Argentina de Vóley, a través de sus federaciones, es muy importante para que el desarrollo del vóley, se amplíe un poco más adentro y fuera de la provincia".

El Presidente de la Federación Jujeña de Vóley anunció que "vamos a continuar con las capacitaciones porque es el camino para seguir con el crecimiento de este deporte", concluyó el dirigente jujeño.