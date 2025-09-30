Hoy será el primer día de acción

Jujuy representada por tres zonas en gimnasia artística. Hoy comienzan a probar los aparatos desde las 9 en sub 13 femenino. Las representantes de la provincia que llegaron desde Ledesma, Gorriti y Sociedad Gimnástica de Perico se ilusionan con una medalla en estos Juegos Nacionales Evita que se realizan en Mar del Plata.

La sensación de pisar por primera vez la arena de una playa y el sonido de las olas genera emoción en las chicas que por primera vez conocieron el mar se vio reflejado en las integrantes del equipo de gimnasia artística "aprovechando la buena jornada y luego de proceder a las correspondientes acreditaciones, entrenaron en la playa, disfrutaron del día, muy emocionadas las chicas que conocieron el mar", explicó Luis Flores.

El entrenador de Atlético Gorriti, acompañado por Emily Cuéllar de Sociedad Gimnástica de Perico, y Julieta Blanco de Club Atlético Ledesma, repasaron las rutinas de cada una de las deportistas que hoy salen a escena.

Pero la esencia de los Juegos Evita va más allá de lo deportivo, ya que "las chicas conocen a otras gimnastas de otras provincias, se hacen amigas, comparten historias, vivencias, costumbres", detalló.

Flores reconoció que "estamos bien, preparados para representar a la provincia, contamos con tres varones nivel 1, tres nenas de nivel uno en damas, tres de nivel dos y dos competidoras del nivel más alto", explicó agregando "

Es un deporte muy complejo, en el nivel tres compiten con chicas de la selección, lo cual es bastante complicado, pero tenemos los equipos preparados y vamos a dar lo mejor como siempre", sostuvo.

Por su parte Julieta Blanco contó que "los chicos están muy cómodos, felices de estar en Mar del Plata, estaba medio fría el agua pero ellos igual se metieron, no les importó, ya antes de salir estaban ansiosos por bañarse en una playa".

La técnica del club "rojo" anunció que "trabajamos mucho durante el año y estamos confiados de traer un podio, darle medallas a Jujuy, es un orgullo poder representar a la provincia en esta instancia nacional".

Por último, Emily Cuállar se mostró "muy agradecida porque apenas llegamos, las chicas se alojaron, estamos en un hotel muy cómodos, buen hospedaje, buen servicio de comida, es la primera vez que vienen, es una camada muy nuevita, pero con mucho trabajo desde el gimnasio en perico".

La "Profe" de Sociedad Gimnástica reconoció que "las tres gimnastas hacen suelo, van a competir en nivel uno y sabemos que servirá de experiencia para buscar dar un salto de calidad y seguir creciendo".

La ilusión de todos está en marcha. Hoy será el día en que los sueños de medallas pueden comenzar a transformarse en realidad.