San Telmo le gana a Gimnasia

Por la penúltima fecha del torneo Gimnasia y Esgrima ya juega por última vez fuera de casa en la fase regular enfrentando a San Telmo. En la peor racha del certamen, en la que acumuló 3 derrotas seguidas, el equipo de Módolo busca la recuperación para asegurar la participación en el Reducido por el segundo ascenso, teniendo en cuenta que ve lejana la posibilidad de disputar la primera final. Con un punto más quedará sellada y con una victoria en la Isla Maciel queda bien parado para tener la localía y la ventaja deportiva en la primera fase. Además, este fin de semana puede confirmar la participación en la Copa Argentina del año próximo, a la cual clasifican los 7 primeros de cada zona y el mejor octavo.
Minuto a minuto:
-
32'PT| Porto Lapegüe remató dentro del área y Álvarez atajó para Gimnasia de Jujuy.
-
28'PT| Gol de San Telmo. Enrico anotó el segundo desde un saque de arco.
-
24´PT| Gol de San Telmo, Nicolás Morro de cabeza pone en ventaja al local
-
18'PT| Ojeda (ST) remató de media distancia y el balón se fue alto.
-
15'PT| Quintana remató dentro del área y Enrico salvó al conjunto local.
-
11'PT| Molina remató de zurda y el balón se fue por arriba del travesaño.
-
02'PT| Menéndez remató en la puerta del área y Enrico atajó para San Telmo.