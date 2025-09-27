Jujuy obtuvo el Premio FED como Destino turístico del año

Jujuy logró la distinción como Destino turístico del año, durante la ceremonia de entrega de los Premios FED la noche de ayer en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.

El secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos recibió la preciada distinción de manos de Manuel Sierra, periodista especializado en turismo y organizador a través de MS & Asociados de la entrega.

Los premios FED - Premios Federales a la Industria Turística destacan las experiencias exitosas y las mejores prácticas del turismo argentino, para fomentar una cultura de excelencia e innovación en la industria turística nacional.

A la ceremonia, Valdecantos asistió acompañado de la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken y de la directora del Ente de promoción turística, Melina Ainstein, con quienes hoy estará en la Feria Internacional de Turismo.