“Pelear hasta el final”

La derrota pegó y fuerte en Gimnasia y Esgrima ayer. "El grupo está golpeado, porque fue una derrota dura, fue la tercera", destacó Matías Módolo durante la conferencia de prensa en la sala "Alejandro Yécora".

El técnico del "lobo" reconoció que "fundamentalmente porque el contraste de la ilusión que teníamos todos de jugar una final por el ascenso directo, y el partido que hicimos con el contraste del resultado hay mucha distancia, es una frustración pero visto como nos sobrepusimos a la cantidad de adversidades que tuvimos hoy, que fue tremendo".

Sin embargo dejó un mensaje claro: "En el último tiempo el equipo mostró muchos indicios que está fuerte y nos levantaremos mañana, por hoy, a las 7 de la mañana en Papel NOA empezaremos ya a ir por el próximo partido y terminar en la ubicación lo más arriba posible para tener la definición de privilegio de local, para competir a este nivel hay que sobreponerse rápidamente a estos reveses".

Módolo reiteró que "el mensaje es ganar, fe son todas, dice San Agustín, pero si me sentí orgulloso de ser el entrenador, no de este equipo sino de este gran club, el aliento de la gente, el apoyo, la entrega dentro del campo, el staff, los colaboradores, creo que podemos hacer un balance donde ya el objetivo principal queda lejísimo, entonces muy orgulloso de estar al frente de todo el grupo de trabajo, no es casual el equipo contagio desde dentro del campo de juego", subrayó.

Consultado por El Tribuno de Jujuy sobre qué porcentaje de este momento que vive Gimnasia y Esgrima es psicológico y que porcentaje es futbolístico, Matías Módolo explicó: "Psicológicamente hoy vi un equipo de elite, cada vez que estaba en el mejor momento teníamos una lesión, otra lesión, un fallo en contra, hacían tiempo. No es quejarse, es analizar la situación, más adversidades teníamos y más crecía el equipo, psicológicamente lo vi muy bien, futbolísticamente lo vi muy bien y a diferencia de las fechas pasadas al partido de hoy, hoy fuimos el equipo que queremos ser, aunque los contratiempos no nos permitieron quizás darle continuidad a esa voracidad que tuvimos los primeros minutos".

Luego, agregó que "seguiremos trabajando en la contundencia y en algo que tuvimos durante todo el año que no nos convertían de pelota parada, éramos muy fuertes en el juego aéreo y en estos últimos partidos".

Por último el DT de Gimnasia declaró que "el camino está clarito, vamos a pelear el ascenso hasta el final y no modifica nada", finalizó Matías Módolo luego de la derrota de ayer.

Dos descendidos

Con la derrota ante Mitre de Santiago del Estero por dos a cero y el empate sin goles frente a Nueva Chicago, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate perdieron ayer la categoría, jugando la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. Se trató de un descelance que no sorprendió a nadie, ya que fueron los peores equipos de la Zona B de la Primera Nacional. Igualmente, Colón de Santa Fe, que no se había asegurado la permanencia hasta ayer, festejó con el 0 a 0 ante Deportivo Morón.

Los otros resultados de la víspera fueron los siguientes: Almirante Brown 1 Defensores de Belgrano 2; Alvarado 1 - Los Andes 0; Central Norte de Salta 2 Chacarita Juniors 1; Racing de Córdoba 1 - San Martín de Tucumán 0.