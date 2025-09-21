No se jugó la revancha por falta de médico

Ayer el Seleccionado de la Liga del Ramal no pudo jugar el encuentro revancha correspondiente a la tercera fase de la Copa País ante su par de Liga de Lerma por la falta de médico. "Amparados por el reglamento decidimos no jugar", anunció Silvio Román.

El Presidente de la Liga del Ramal fue tajante al reconocer que "ellos sabían de antemano que día se jugaba y que no esté el médico en tiempo y forma es una falta de respeto a nuestra delegación", opinó el dirigente agregando "así como ellos viajaron tanta distancia y nosotros tuvimos reglamentariamente todo lo que exige el Consejo Federal para recibirlos, ellos tendrían que haber tenido un poco de empatía y consideración hacia los jugadores, porque no venimos gratis", sostuvo.

La dirigencia de la Liga de Lerma tuvo un accionar vergonzoso "la verdad que es lamentable la desprolijidad de la liga local, ellos sabían de común acuerdo quedamos en jugar el miércoles en San Pedro y la revancha era hoy-por ayer- a las 16 en Deportivo El Carril, nosotros estuvimos antes de las 15, el horario estaba fijado a las 16, después nos dicen a las 16.30".

Lo más lamentable fue "que no se apersono el médico o la doctora hasta las 17.10 que recién llegó obviamente decidimos no jugar el partido, el árbitro hizo el informe correspondiente el cual tome una foto, le haremos una copia y enviaremos al Consejo Federal para que determine quién clasifique", remarcó Román agregando "a nosotros nos cuesta plata y no podemos jugar a las 18, a las 18.30 o cuando a ellos se les ocurra", finalizó.