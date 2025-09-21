°
21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Jubilados rurales
Automovilismo
seccional 48º
Concejo Deliberante de Perico
pedestrismo
PRIMERA NACIONAL
Siniestro Vial
Cocaína
Seccional 6º
Onda Estudiantil 2025
Jubilados rurales
Automovilismo
seccional 48º
Concejo Deliberante de Perico
pedestrismo
PRIMERA NACIONAL
Siniestro Vial
Cocaína
Seccional 6º
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
COPA PAÍS

No se jugó la revancha por falta de médico

El árbitro Facundo Vizgarra hizo el informe correspondiente sobre la situación.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 00:00
LA SELECCIÓN DE LA LIGA DEL RAMAL | REALIZÓ EL CALENTAMIENTO PRECOMPETITIVO PERO NO PUDO JUGAR.

Ayer el Seleccionado de la Liga del Ramal no pudo jugar el encuentro revancha correspondiente a la tercera fase de la Copa País ante su par de Liga de Lerma por la falta de médico. "Amparados por el reglamento decidimos no jugar", anunció Silvio Román.

El Presidente de la Liga del Ramal fue tajante al reconocer que "ellos sabían de antemano que día se jugaba y que no esté el médico en tiempo y forma es una falta de respeto a nuestra delegación", opinó el dirigente agregando "así como ellos viajaron tanta distancia y nosotros tuvimos reglamentariamente todo lo que exige el Consejo Federal para recibirlos, ellos tendrían que haber tenido un poco de empatía y consideración hacia los jugadores, porque no venimos gratis", sostuvo.

La dirigencia de la Liga de Lerma tuvo un accionar vergonzoso "la verdad que es lamentable la desprolijidad de la liga local, ellos sabían de común acuerdo quedamos en jugar el miércoles en San Pedro y la revancha era hoy-por ayer- a las 16 en Deportivo El Carril, nosotros estuvimos antes de las 15, el horario estaba fijado a las 16, después nos dicen a las 16.30".

Lo más lamentable fue "que no se apersono el médico o la doctora hasta las 17.10 que recién llegó obviamente decidimos no jugar el partido, el árbitro hizo el informe correspondiente el cual tome una foto, le haremos una copia y enviaremos al Consejo Federal para que determine quién clasifique", remarcó Román agregando "a nosotros nos cuesta plata y no podemos jugar a las 18, a las 18.30 o cuando a ellos se les ocurra", finalizó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD