Colapinto chocó en el final de la Q1 y terminó 16° en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El clasificación GP de Azerbaiyán tuvo un desenlance amargo para el argentino, quien se accidentó en los instantes finales de la Q1 cuando buscaba su pase a la siguiente instancia.

Colapinto perdió el control del auto en una curva y se golpeó fuertemente contra un muro de contención. "Afortunadamente está bien", publicó de inmediato su equipo en las redes sociales.

El piloto de Pilar salió del vehículo por sus propios medios pero con una gestualidad de evidente frustración por el accidente que truncó lo que hasta el momento era una buena jornada.Fue más rápido que Pierre Gasly, quien firmó la 19° posición.

El argentino quedó 16° pero esa posición deberá ser confirmada luego de evaluar los daños en el auto, que podrían provocarle una penalización.