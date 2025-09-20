Independiente a la Copa Argentina

Club Atlético Independiente y un doble trabajo con miras a la Copa Argentina que se jugará desde el 19 de noviembre en Chapadmalal. Primero para poder costear los gatos y luego en la parte técnica y táctica.

"Se viene un viaje largo, costoso en el aspecto económico, pero estamos trabajando para poder cumplir con el objetivo de viajar y ser protagonista", le dijo a diario El Tribuno de Jujuy Martín Flores.

El entrenador del CAI, destacó que "venimos compitiendo mucho, queremos difundir nuestra participación en esa competencia para conseguir sponsor y ayuda para solventar los gastos", remarcó.

Flores contó que "este año jugamos el clasificatorio Regional que se desarrolló en nuestra provincia, decidimos ir a jugar torneos abiertos como ser en Chaco y Misiones".

Por último dijo que "este grupo de sub 14 viene con un proceso de formación en Club Independiente de hace cuatro años, ya que comenzaron con el mini vóley, luego sub 12, jugaron con 13 años y ahora en sub 14, es un grupo muy bueno".