El “xeneize” y el “canalla” igualaron ayer en Rosario

Boca igualó ayer como visitante 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la 8º fecha del Torneo Clausura 2025 en el estadio "Gigante de Arroyito". Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el "xeneize", a los 20' del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24' del mismo periodo, para empatar el duelo. Con este resultado, los dirigidos por Miguel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0. Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el domingo desde las 21.15 en "La Bombonera".

SE REPARTIERON LOS PUNTOS | BOCA SIGUE SEGUNDO EN LA TABLA ANUAL Y SE MANTIENE EN ZONA DE COPA LIBERTADORES 2026.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedó en la 6º plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19.

El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Brey, arquero de Boca, quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso. El conjunto de La Ribera aprovechó una desatención en la defensa "canalla", jugaron rápido un tiro libre y Battaglia terminó conectando de cabeza un centro de Aguirre.

No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar con una genialidad del delantero campeón del mundo Ángel Di María, quien estampó su sello desde el córner y desató la locura en el estadio.

Por otro lado, en el complemento fueron los visitantes quienes hicieron mayores méritos para quedarse con el triunfo, mas no lograron volver a batir a Broun. A los 30' Alarcón dejó pasar una clara ocasión para anotar el segundo tanto de Boca. El mediocampista chileno recibió un gran pase de Merentiel, pero remató incómodo y el balón se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta "canalla".