Gimnasia cayó ante Nueva Chicago en la última acción

Otra dura caída sufrió Gimnasia en el sprint final de la Primera Nacional. Esta vez su verdugo fue Nueva Chicago, que en Mataderos lo venció ayer uno a cero en tiempo adicionado, y ahora debe esperar que hoy el "lobo" mendocino pierda con Agropecuario para no empezar a despedirse de la lucha por el primer lugar de la Zona B. En los primeros minutos, el trámite fue discreto, con imprecisiones reiteradas y sin situaciones en las áreas. Al equipo de Matías Módolo, con más obligaciones que su rival, se le dificultaba vulnerar la línea de 5 del "torito".

La primera del partido fue recién a los 25' tras una buena "apilada" de Endrizzi por izquierda y centro de Molina que Fernandez no pudo conectar de zurda en el punto del penal. El exatacante de Riestra sintió una molestia muscular al comienzo, pero siguió en el campo de juego hasta el final de la primera etapa cuando fue reemplazado por Menendez. Mientras que el "torito" sólo probó de media distancia con Molinas con un derechazo muy desviado. Antes del final del primer tiempo en una salida rápida de un córner nuevamente el volante local buscó desde afuera del área con un derechazo que no se fue tan lejos del palo izquierdo de Milton Alvarez.

Los primeros 45 minutos carecieron de juego y jugadas elaboradas de ambos lados, con mucha pierna fuerte y envíos aéreos frontales que facilitaron la tarea de las defensas. La zaga central de Gimnasia alternó los puestos con respecto al partido en Mendoza, jugando Palazzo por izquierda y Sanchez por derecha, sin sufrir casi sobresaltos, pese a las bajas de los titulares.

En el comienzo del segundo tiempo el árbitro Yamil Possi omitió la segunda amonestación de Ortiz tras una buena fuerte falta sobre Molina en mitad de cancha. A los 6 luego de un córner corto desde la izquierda Camacho encontró la cabeza de Lopez, quien peinó y la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Ferrero. A los 13 nuevamente con la misma fórmula ésta vez Molina dejó en el camino un rival y sacó un fuerte zurdazo rasante que se fue desviado.

A los 26' luego de las salidas de Lopez, por lesión y Camacho, el ingresado Menendez aprovechó un rebote dentro del área y remató de primera encontrando un desvío en Rodriguez Vuotto. Módolo cambió la delantera con Juarez y Casa devenido en volante derecho. Enseguida el "Polaco" recuperó en el círculo central y abrió para Molina, quien metió un centro cerrado que rozó el travesaño.

En el mejor momento del encuentro del "lobo", Endrizzi desbordó una vez más y luego de un corto rebote del uno, Juarez tuvo un mal control y una débil definición a las manos de Ferrero.

A los 37' el ingresado Velazquez ensayó una chilena dentro del área que se fue por arriba del travesaño, luego de otro buen centro de Endrizzi y una pelota bajada por Dure, ahora como lateral derecho por la salida de Lopez.

En tiempo adicionado, el local lo pudo ganar con una chance clarísima que se perdió Ignacio Rodriguez en el área chica.

Pero había algo más para los dirigidos por Lotito, cuando tras un cabezazo en el palo y una tardía salida de la defensa, Esteban Ortiz anotó en soledad el gol de la victoria.