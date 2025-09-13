Exitoso fue el Torneo Provincial "Aurinegro"

El Centro Deportivo Constitución de Palpalá organizó el Torneo Provincial de Fútbol Infantil "Aurinegro" 2025 con una importante cantidad de equipo de todo el territorio jujeño que disputaron la Copa de Oro y Copa de Plata y entre algunos de los participantes se puede mencionar a Gambeta, Chispita Jrs, Altos Hornos Zapla, Cebollitas, Gorriti entre otros más en las categorías 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Marcos Gurrieri, coordinador de la Escuelita Constitución, contó ante El Tribuno de Jujuy que "la organización por suerte salió bien y es lo que me dijeron todos los profesores de los 56 equipos que participaron. No nos fallaron y por eso también salió todo como esperábamos, se cumplió con los horarios para que todos puedan jugar sin problemas. El nivel de juego fue lindo, fue un Torneo Provincial donde hubo equipos que compiten en Torneos Nacionales y entonces eso lo hizo alto", agregando que "en la premiación se entregó del 1º al 4º puesto en Copa de Oro y 1º en Copa de Plata, hubo regalos para todos los chicos que salieron 2º en Copa de Plata. Hubo medallas para todos, 750 niños que participaron aunque hayan ganado o perdido, todos se llevaron medallas", explicó.

Luego admitió que "todos los profesores del Centro Deportivo Constitución fueron parte de la organización, hay un gran equipo. Tenemos el pensamiento de formar niños y según eso ver quién puede tener condiciones para llegar un poquito más lejos. Por eso, se les da la posibilidad y hoy hay 3 niños que están participando del Torneo de Unión de Santa Fe jugando para Atlético Tucumán. También tenemos llegada al selectivo de Estudiantes de La Plata", acotando que "en el 2026 tenemos pensado participar y visitar provincias y jugar torneos naciones también internacionales, todas estas experiencias le suman a los chicos así que se viene un año cargado de viajes".