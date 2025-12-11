Palpalá recibió distinción de Unicef por políticas en Niñez

La Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, recibió una distinción de Unicef por su destacada labor en el programa Muna (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las políticas de contención social y familiar y con el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

En este marco, el municipio participó en un encuentro intermunicipal realizado en la provincia de Salta, que reunió a localidades de Salta y Jujuy que también forman parte del programa. Durante la jornada se presentaron las iniciativas desarrolladas en 2025 y se definió un plan de trabajo conjunto para 2026, con especial énfasis en la protección de los derechos de la primera infancia, particularmente de los niños y niñas menores de 6 años.

El equipo técnico del ejecutivo palpaleño fue especialmente reconocido por su desempeño, un trabajo que le permitió representar a la Argentina en una reunión internacional en Colombia. Actualmente, la gestión continúa avanzando en diagnósticos e implementando acciones para seguir fortaleciendo las políticas de niñez en el municipio.

DISTINCIÓN | AUTORIDADES PROVINCIALES Y DEL MUNICIPIO DE PALPALÁ.

En este aspecto, la participación del municipio de Palpalá en el reciente encuentro intermunicipal de Muna, organizado por Unicef en la provincia de Salta, fue un espacio fundamental para el intercambio de experiencias y la planificación de acciones conjuntas. El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Palpalá, Luis Moreno, participó en este encuentro representando a Palpalá, donde se abordaron temáticas cruciales relacionadas con los derechos en la primera infancia.

El intenso trabajo realizado por el equipo técnico de Palpalá en el marco del programa Muna permitió que el municipio obtuviera reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a su sobresaliente implementación de la línea de acción "Entornos Saludables", Palpalá tuvo el honor de representar a la Argentina en un encuentro internacional llevado a cabo en Colombia.

En este sentido, Luis Moreno, señaló que "la gente de Unicef tiene un cariño especial por el municipio de Palpalá, porque las cinco líneas que trabaja, vienen muy bien". Destacando que "este reconocimiento no solo es un motivo de orgullo para la comunidad, sino también un incentivo para seguir trabajando con dedicación y compromiso en la protección y promoción de los derechos de la infancia".

A medida que se acerca la finalización del programa Muna-Unicef en Argentina, la Municipalidad de Palpalá se prepara para continuar trabajando, incluso después de la conclusión del programa. "El objetivo trazado por el intendente Rivarola es seguir implementando acciones que permitan garantizar el bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes del departamento, consolidando así un futuro más próspero y equitativo para todos", concluyó el funcionario Moreno tras su participación en la provincia de Salta.

