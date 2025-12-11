Convocante acto del JIN N°13

Las escuelas de Jujuy comienzan a despedir el ciclo lectivo 2025 con sus tradicionales actos y muestras de fin de año, es por eso que este jueves, El Tribuno de Jujuy estuvo presente en el emotivo cierre del Nivel Inicial de la Escuela Belgrano N°1, JIN N°13, un evento cargado de colores, música y alegría.

Los niños de las salas de 3, 4 y 5 fueron los protagonistas de la mañana, presentando números artísticos que reflejaron el esfuerzo de todo el año. El momento más sentido llegó con la presentación de sala de 5, quienes, con un entusiasmo que conmovió a todos, dieron su último paso por el jardín. Para las familias, fue un instante lleno de orgullo y nostalgia.

La directora del nivel inicial, Mirta Susana Vilte, expresó a este matutino su satisfacción por el trabajo realizado. "Cerramos el último día de clases con este acto de clausura, con muchas emociones y con la alegría de haber transitado un año muy gratificante", afirmó. Y destacó el compromiso de toda la comunidad educativa: "Todo lo que se logra en el jardín no solo nace de la iniciativa e innovación de las docentes, sino también del acompañamiento de las familias".