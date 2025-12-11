Asumió Emanuel Guzmán como concejal de Yuto

Se llevó a cabo el acto de asunción de los concejales electos en la ciudad de Yuto, formalizando la incorporación de las nuevas autoridades al Concejo Deliberante. La ceremonia contó con la presencia del intendente David Abraham, junto a funcionarios municipales, invitados especiales y numerosos vecinos.

EMANUEL GUZMÁN | ASUMIÓ COMO CONCEJAL

El acto protocolar dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y la lectura del acta anterior. Posteriormente, tuvo lugar la jura de los concejales elegidos en las elecciones del 11 de mayo, sumándose al cuerpo deliberativo Claudio Rodríguez, Sebastián García y Emanuel Guzmán.

CELEBRACIÓN | TRAS EL ACTO DE ASUNCIÓN.

Tras la jura, se eligieron las autoridades del Concejo Deliberante. Claudio Rodríguez asumió la presidencia del cuerpo, siendo acompañado por Sebastián García como Vicepresidente 1° y Emanuel Guzmán como Vicepresidente 2°. El resto del Concejo quedó integrado por los concejales Luis Blas Mamani, Javier del Pino y Jonathán Cuellar.

ACOMPAÑARON | FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y VECINOS.

El concejal Emanuel Guzmán, destacó que el nuevo cuerpo tiene "muchísimos proyectos que se van a aprobar" y que el trabajo legislativo ya está "en la mesa" para comenzar el debate. También aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que le dieron su voto, a su familia y al peronismo jujeño, finalizando su discurso con deseos de "felices fiestas y próspero año nuevo".