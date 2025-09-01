Boca y un sólido triunfo 2 a 0 en Mar del Plata

Boca venció ayer como visitante por 2 a 0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio "José María Minella".

Boca venció ayer como visitante por 2 a 0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio "José María Minella".

Los goles para el conjunto "xeneize" los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35' del complemento.

Sin demasiados sobresaltos y sin ser ampliamente superior al rival, el club de La Ribera logró tres puntos importantes.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no solo alcanzó la tercera plaza de su Grupo, sino que también suma tres puntos importantes en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por tabla anual.

Ahora, los de La Ribera deberán visitar a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 en el estadio "Gigante de Arroyito".

Por su parte, el elenco de Mar del Plata no levanta cabeza, profundizó su adverso presente y todavía no consiguió un triunfo en el campeonato local. Además, complicó aun más su permanencia en la categoría, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la general.

En tanto, el "tiburón" se medirá ante Sarmiento, el sábado 13 de septiembre a partir de las 21.15 por la octava jornada del Torneo Clausura.

Se hunde la “T”

Talleres de Córdoba cayó ayer como local por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio “Mario Alberto Kempes”. El único gol del encuentro para el “malevo” lo convirtió el defensor Jonatan Goitía, a los 31 minutos del segundo tiempo.