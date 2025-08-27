Zamarian llegó a Zapla para dirigir el Regional

En el fútbol actual, los tiempos son más rápidos de lo normal y nada es para siempre. Con 29 años y la ilusión a flor de piel, el salteño Facundo Zamarian asumirá el lunes por la mañana a dirigir el plantel de primera en Liga Jujeña de Altos Hornos Zapla, tras el comunicado de la dirigencia palpaleña a Mauricio Padilla de no continuar sus funciones. La salida se da después de ser finalista del Apertura doméstico y semifinalista de Copa Jujuy.

Zamarian llega al "merengue" para dirigir los últimos partidos del Clausura y a la vez conformar el plantel que desde octubre competirá en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 donde a su vez llegarán varios refuerzos. En su diálogo con El Tribuno de Jujuy, Zamarian contó que "las charlas comenzaron el 5 de junio, fue el primer contacto y con mi cuerpo técnico comenzamos a trabajar en el proyecto Zapla, entendimos que el Regional era una gran oportunidad tanto para nosotros como para el club de dar un gran salto. Y posicionar a un club grande en otro categoría para iniciar ese crecimiento y seguramente después será mayor. Tuvimos una gran recepción y de ahí comenzamos a ver cada uno de los partidos en Liga y Copa, viajamos a ver la mayoría cerca de 8 o 9 y otros por youtube, y no porque estuviéramos confirmados sino porque queríamos tener conocimiento pleno del plantel actual. Nos empapamos de la riquísima historia, el pensamiento y sentir del hincha que nos dio un conocimiento mayor siempre en la tribuna, para avanzar con el proyecto. Zapla es muy grande, tiene una esencia y una identidad propia", señaló.

En otro tramo dijo que "el club se merece estar en otra categoría del fútbol argentino, es un lindo desafío, una gran responsabilidad y un orgullo enorme poder pertenecer y ser parte de Zapla con su historia y cumplir con todos y ojalá que sea con todos esos éxitos y sueños desde la primera vez que nos juntamos. Vamos a modificar horarios de entrenamientos y de que los chicos puedan desayune y poder controlarlos, algunos chicos van a vivir en la pensión. El lunes por la mañana será nuestra primera práctica aprovechando la fecha libre en Liga. Habrá un selectivo, queremos que la gente nueva llegue antes de mitad de septiembre, serán varios los refuerzos para tener el plantel completo", agregando que "hoy tengo 29 años, nos agarra en un momento clave porque trabajamos juntos desde hace tiempo con Federico Zamarian (AC), Juan Rearte (PF) y Emilia Figueroa (Nutricionista), continuará Diego Rengel (EA). En el 2020 empecé a trabajar en inferiores de Central Norte, antes había ascendido al Federal A como jugador y fue un cambio en plena pandemia y en 2023 asumimos en el plantel de Primera local, pero en el 2024 llegó 'Tano' Riggio y como empleados del club nos sumamos y ascendimos después de 37 años donde debutaron 13 jugadores, fue un proceso".