Las inscripciones ya se reciben on line

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició digitalización y modernización de sus múltiples actividades deportivas, facilitando a la comunidad la inscripción y elección de la disciplina a practicar. A partir de ahora, las inscripciones se realizarán de manera online a través del siguiente enlace: https://www.sansalvadordejujuy.gob.ar/deportes/.

Este sistema no solo simplifica la inscripción, sino que facilitará la obtención del carnet municipal, un documento que acredita la participación de los vecinos en las actividades deportivas y recreativas de la ciudad.

Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano, destacó que "a través de la Dirección de Deportes brindamos un servicio muy importante para la comunidad, donde acompañamos a niños, niñas y adolescentes. La digitalización de las inscripciones y la obtención del carnet municipal resulta fundamental para optimizar este servicio".

Además, Altea resaltó que el sistema digital incluye beneficios adicionales como el seguimiento nutricional, el seguro de los niños y la organización de equipos para competiciones deportivas.

Por su parte, Gustavo Hiruela, director de Deportes y Recreación señaló, "la idea es digitalizar las inscripciones de todos los niños y niñas que practican actividades en los distintos centros deportivos. Contar con un registro por disciplina y por número de participantes nos permite mejorar la planificación y gestión de cada actividad".