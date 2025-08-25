“Millonario”, otra vez finalista, tras eliminar a Zapla

Triunfazo en Palpalá. Atlético San Pedro eliminó ayer a Altos Hornos Zapla luego de imponerse por 2 a 1 en el duelo de semifinal disputado en el estadio "Emilio Fabrizzi" y es el segundo finalista de la Copa Jujuy Energía Viva. Ahora los dirigidos por Carlos Morales Santos se medirán el domingo 7 de septiembre a Monterrico Sur en el estadio "23 de Agosto" para definir el campeón del certamen provincial.

La contienda empezó con mucho ritmo donde el "merengue" fue quién salió decidido a buscar el gol con Pascuttini lo tuvo en un mano a mano pero tapó muy bien Fanola con el pie evitando la caida. Fue tanto el objetivo de mirar el arco de enfrente que también dejó espacios y ahí tras un córner Sabala por poco anota en el "millonario" pero la tiró bocha por encima del parante. En ese ida y vuelta le dio atracción para los presentes y más aún en la volada espectacular de Fanola que del ángulo le sacó un tiro libre de Gonzalo Santillán en Zapla.

Sobre los 21' un pase exquisito de Ponce para Franco que pisó el área y ante el achique de la defensa, tocó atrás para Lucero que colocó la pelota por encima de la humanidad de Llanos y de esa manera desató la locura en la tribuna de Atlético San Pedro que estuvo bien respaldado por sus hinchas. Sin embargo, el "merengue" no le dio respiro porque en la siguiente contra atacó por izquierda con Marcial que fue derribado en el área y Torres con sutileza cambió por gol el penal sancionado por le árbitro Serapio. Se animó Zapla con Durán y Fanola otra vez intervino en dos tiempos. Y esas distracciones en el fondo del elenco palpaleño se reiteraron, esta vez en pelota detenida, porque Díaz sin marcas saltó sólo para meter un potente frentazo que Llanos dio rebote y ahí Méndez estuvo atento para empujar y así volver a pasar al frente en el marcador. Se esfumó la primera parte con un planteo inteligente de la visita en Palpalá.

Ya en el complemento Marcial salió con todo y en un desborde Condorí, medio aislado del área, no llegó a empujar al fondo de la red. Zapla se acercaba pero no era preciso justamente en el último pase, el tiempo corría la desesperación también jugó su papel, mientras que el "millonario" cerró firme en cada avance del local sin arriesgar y buscando jugar de contra. Así fue una corajeada de Ponce metió centro rasante al área y Gurrieri por poco convierte. El "merengue" se plagó de imprecisiones, sin juego definido y lo eso pagó con la derrota.

“Fue trabajoso el triunfo”

Los encuentros se preparan y se estudian en la semana. Eso precisamente hizo Atlético San Pedro ayer para derrotar a Zapla, pegó en los momentos justos y no arriesgó de más en ningún tramo. Justamente el técnico Carlos Morales Santo admitió que “fue trabajoso el triunfo pero merecido porque hicimos bien las cosas en una cancha difícil, este es un equipo que no se rinde nunca, juega de igual a igual en cualquier lado y ahora tenemos otra final más”, agregando que “nos alcanzó para ganar y eso me pone feliz, tengo una base sólida en el plantel, es un equipo bárbaro juegan en todos lados, se entrenan como nadie y por eso es merecido. La semana que viene tenemos que ir a Tucumán para jugar con el selectivo de la Liga del Ramal y nos vamos a preparar. Este triunfo se lo dedico a toda la gente del club, para los que siempre están José, ‘Nené’, ‘Noli’ y todos los que nos acompañaron en Palpalá”, selló.

Festejaron en Palpalá y se ilusionan

Más de 150 personas llegaron ayer desde San Pedro a Palpalá para brindarle el apoyo al “millonario” que respondió dentro de la cancha con un trabajado e inteligente planteo para eliminar a Zapla frente a sus hinchas que al final reclamaron fervientemente al técnico Mauricio Padilla que también contestó y gesticuló antes de ingresar al túnel. Los sampedreños retornaron con una sonrisa y se ilusionan con levantar nuevamente la Copa Jujuy que ya la consiguieron en el 2024 al ganarle a Defensores de Yuto, pero ahora se medirán a Monterrico Sur.