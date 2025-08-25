“Ganar en nuestra casa”

El volante de Gimnasia, Santiago Camacho, explicó a la salida del vestuario ante los micrófonos de El Tribuno de Jujuy los motivos del mal rendimiento del equipo ante Almirante Brown, en un empate que le impidió volver a ser líder de la Zona B, tras la derrota del "lobo" de Mendoza con Central Norte la noche sábado por uno a cero.

"En el primer tiempo no pudimos hacer nuestro juego. El viento fue un factor que nos complicó", dijo el mediocampista que viene de ascender con Colegiales a la Primera Nacional.

Camacho entendió que en la etapa final se vio una mejora en el estadio "Fragata Presidente Sarmiento", ya que estuvieron más cerca del arco rival.

"En el segundo tiempo tuvimos más posesión de pelota y generamos situaciones. En líneas generales no hicimos el partido que creíamos podíamos hacer. Vinimos a buscar los tres puntos, pero hay que seguir porque quedan seis finales donde se deciden muchas cosas", sostuvo.

En las últimas fechas, el " lobo" viene sabiendo en la previa el marcador del líder del grupo.

"Jugamos con el resultado de Gimnasia de Mendoza y queríamos ganarlo para volver a la punta. Tenemos que saber convivir jugar con el resultado puesto. Somos grandes, con jugadores de jerarquía y con mucho ascenso en el lomo. Todos los partidos van a ser difíciles y muy cerrados donde el que hace el gol se lleva los tres puntos", aseguró.

Sobre lo que viene el futbolista, que lleva 4 goles anotados en el actual torneo, adelantó que "estuvimos trece fechas punteros y no fue de casualidad. Todavía tenemos que jugar en Mendoza con el líder, pero primero pensamos en el clásico frente a Central Norte de Salta que es un partido importante también y que lo jugaremos en nuestra cancha. Va a ser otro partido difícil. Los clásicos son partidos apartes y es una de las seis finales que nos propusimos ganar. Queremos dejar los tres puntos en casa y que la gente se vaya contenta a sus hogares, ya que siempre nos acompaña y alienta", cerró.

Camacho tiene razón.

Ya no sirve lamentarse por qué no se pudo ganar ayer, sino pensar en el futuro inmediato que es duelo contra los "cuervos" salteños y una semana después visitar al "lobo" en el Cuyo, dos duelos clave de cara al futuro, a pocas jornadas del cierre de la fase regular de esta exigente competencia de AFA.

(Marcelo De Santis).