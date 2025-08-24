¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Boca derrotó a Banfield 2 a 0

El xeneize conquistó su segunda victoria en fila en el campeonato y regresó al triunfo en su estadio

Domingo, 24 de agosto de 2025 20:38
Boca derrotó 2 a 0 a Banfield con goles de Merentiel y de Cavani

El equipo de Miguel Ángel Russo derrotó 2 a 0 a Banfield con goles de Merentiel y de Cavani. El equipo jugó un buen primer tiempo. Si no se puso al frente fue por las atajadas de Facundo Sanguinetti. El arquero de Banfield le tapó los tiros a Blanco, a Paredes y un cabezazo a Pellegrino. Se terminó la primera etapa y los de Russo debieron irse al frente en el marcador, pero finalizó 0 a 0.

El equipo de Miguel Ángel Russo derrotó 2 a 0 a Banfield con goles de Merentiel y de Cavani. El equipo jugó un buen primer tiempo. Si no se puso al frente fue por las atajadas de Facundo Sanguinetti. El arquero de Banfield le tapó los tiros a Blanco, a Paredes y un cabezazo a Pellegrino. Se terminó la primera etapa y los de Russo debieron irse al frente en el marcador, pero finalizó 0 a 0.

En la segunda etapa, Boca salió a jugar con la misma actitud que antes y en los primeros minutos Cavani se equivocó en el cabezazo y Paredes pateó al segundo palo con un disparo que pasó muy cerca. Finalmente, a los nueve, llegó el 1 a 0. Paredes (otra vez) habilitó a Aguirre por la derecha. El extremó le ganó a su marca y tiró el centro. Por ahí entró Merentiel, que se tomó su tiempo, dejó a Sanguinetti en el camino e hizo delirar a la Bombonera.

El Xeneize se quedó con un gran triunfo. Su deuda era ganar ante su gente y lo logró. De ese modo, se ubica cuarto en el grupo B con nueve puntos. En la general, llegó a 42 y está tercero, ingresando, por ahora, a la próxima Libertadores.

