Vergonzoso final con un fracturado

SEBASTIAN CASTRO

Transitando agosto de 2025, Jujuy volvió a ser noticia nacional en el fútbol federado, tras el violento partido entre Peñarol de Fraile Pintado y Unión Calilegua en cancha del "tomatero" que terminó con varias denuncias por agresión y robo en el Ministerio Público de la Acusación a cargo de José Alfredo Blanco, fiscal regional Zonal, lesionados, un fracturado, todo posterior a un paupérrimo arbitraje Joaquín Carreras y sus asistentes Lima y Alderete, finalizando con 9 expulsados, jugando sin ambulancia, ni personal médico, sumada a la invasión de hinchas y directivos, pésimo accionar de los efectivos la Unidad Regional 4 y la nula intervención y falta de respuestas de Marcelo Blanco, titular de la Liga Regional que hizo disputar el duelo, domingo a la mañana, por la fecha 6 que tenía en juego el último lugar de clasificación a los cuartos de final del Anual "Marcelo Monasterio".

Según propios aficionados, los antecedente de Peñarol no son los mejores en cuanto a comportamiento en todas sus categorías, y adosando que el "lobo" necesitaba si o si ganar para clasificar, en tanto que al "mirasol" le alcanzaba solo con un empate. Unión Calilegua con goles de Veliz y Güemes se imponía por 2 a 1 hasta los 46' del segundo tiempo cuando el árbitro expulsó al 5º jugador de la visita que lo dejaba inferioridad numérica y no le permitía seguir jugando. Entonces allí se da por suspendido el encuentro y esto generó el reclamo de los jugadores visitantes y en ese trajín cayeron las primeras piedras desde la tribuna local siguiendo con invasión al campo de juego, corridas, golpes entre jugadores. Luego de ser agredidos a golpes y con piedras, en medio de un caos, los policías presentes recién lograron resguardarlos, pero ya fue tarde, porque el "precario" vestuario que ocupó Unión Calilegua ya había sido saqueado por completo. Tal es así que las pertenencias de los jugadores y del club fueron exhibidas como un trofeo por los mismos hinchas en medio de la cancha.

Néstor Martínez, vicepresidente del "lobo" calilegüense, habló con El Tribuno y contó que "en la invasión, después de la agresión sufrida, los hinchas de Peñarol ingresaron y nos robaron todo del vestuario. Lo trasladamos al hospital al jugador David Rueda que terminó con fractura de peroné y otros con hematomas. Lo del arbitraje fue vergonzoso. Ya fueron los chicos y padres conmigo a hacer las denuncias en el MPA, mañana -por hoy- irán más. Le mandamos mensajes al presidente Marcelo Blanco, se jugó sin ambulancia y tampoco hubo respuestas, el tema es la gente de Peñarol, siempre. Y el operativo estaba a cargo de la UR4 y encima no hubo detenidos", sentenció.