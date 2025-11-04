°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Barrio Punta Diamante

Tenía en su poder varias herramientas sin justificar

El protagonista intentó darse a la fuga ante la presencia policial.

Martes, 04 de noviembre de 2025 04:14
INTERVENCIÓN | DE LOS EFECTIVOS DE LA SECCIONAL 61º.

El Grupo Especial Motorizado (GEM) de la policía jujeña arrestó a un joven de 25 años en la intersección de Abra de Rachaite y Madre Teresa del barrio Punta Diamante de la capital jujeña.

El operativo se realizó días atrás luego de que los efectivos detectaran al sujeto descendiendo presurosamente de unas escalinatas con una campera oculta bajo el brazo. Esta actitud sospechosa motivó la intervención policial ante la presunción de un delito.

El procedimiento de requisa permitió descubrir que el hombre transportaba múltiples herramientas de mano de dudosa procedencia, incluyendo pinzas, tenazas y llaves francesas, elementos que no pudo justificar ante los agentes. Tras la confirmación de la falta de documentación o explicación válida sobre los objetos y sin encontrar un damnificado inmediato en la zona de los galpones, el personal policial procedió a la aprehensión preventiva del individuo, quien fue trasladado y quedó alojado en la Seccional 61, a disposición de la Justicia.

 

