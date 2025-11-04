Atacó a puñaladas a su pareja y es intensamente buscado

Un hombre de 40 años es intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 de Libertador General San Martín, luego de atacar a puñaladas a su pareja.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, el hecho se registró la madrugada de ayer en una vivienda del bario El Pomelar de la ciudad de Libertador.

En esas circunstancias, el hombre inició una acalorada discusión con su pareja y terminó cuando el sujeto tomó un cuchillo y le asestó una puñalada en la zona del tórax, para luego darse a la fuga.

Un llamado de emergencia alertó al sistema de emergencia 911 y los efectivos de la Brigada de Investigaciones se hicieron presentes en el lugar y tras tomar conocimiento del hecho, dieron intervención al personal del Same, que trasladó a la víctima a la guardia del hospital "Oscar Orías" de esa ciudad.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado, quien presenta domicilio paterno en el barrio Belencito de la ciudad de Calilegua.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que no es la primera vez que el hombre de 40 años protagoniza estos tipos de episodios con su pareja, pero no hubo denuncias previas porque la víctima, había manifestado temor a represalias.

Por otra parte se supo que el estado de salud de la mujer es favorable, pero deberá permanecer alojada en la sala de Observaciones del nosocomio local, para realizarse una serie de estudios.