Encuentro del Bandoneón el sábado en Tumbaya Grande

El próximo sábado desde el mediodía en el viejo edificio de la Escuela N° 377 "El porvenir" de Tumbaya Grande se realizará el XLIV Encuentro zonal del bandoneón, y en su transcurso será homenajeado el maestro Ismael Vilte, creador de la convocatoria folclórica regional.

Organizado por la Comisión de padres de la institución educativa, la propuesta folclórica tiene como objetivo revalorizar a los fuellistas jujeños y recaudar fondos para mejorar el edificio escolar para un buen desempeño de los educadores y los estudiantes.

La nueva edición del fin de semana tendrá como protagonistas sobre el escenario a destacados músicos, entre ellos Aldo Quispe, Fabio Gallo, Alexander Cruz (de Purmamarca), El Changuito Yuteño (Carlos Cisnero), Tati Domínguez, Alvarito Poclava, Jorge Bustamante y su grupo carpero, y Los hermanitos Quiquiza (de Maimará).

Algunos de ellos ya estuvieron ofreciendo su repertorio y haciendo bailar al numeroso público que asiste anualmente para comenzar a vivenciar las festividades populares de la región que comienzan a desarrollarse con la llegada del fin de año y se prolongan hasta después del carnaval.

Desde las 12, los padres de los alumnos esperarán a los asistentes para invitarles un exquisito asado de cordero al horno de barro acompañado de papas, ensalada, mote de haba y queso de cabra; también servirán empanadas y tamales de charqui, y otras elaboraciones típicas de la zona.

A ese horario comenzará también el espectáculo folclórico bailable en el Salón comunitario "Máximo Gregorio Puma" y en el patio, en ambos lugares se ubicarán mesas y sillas para el público donde podrán almorzar y pasar la tarde hasta el anochecer compartiendo gratamente el placer de ser partícipes del Encuentro.

Alrededor de las 18 se producirá el topamiento de bandoneones (que es el momento central de la convocatoria), donde todos juntos los fuellistas interpretarán dos o tres temas clásicos del folclore popular, entre ellos seguramente "Mama coya" del recordado bandoneonista Máximo Puma.

En esa oportunidad, será homenajeado Ismael Vilte por parte de los organizadores, alumnos y público, destacando su iniciativa de convocar a los bandoneones cuando ejercía como director de la escuela con el propósito que hoy se mantiene, recaudar fondos para la institución educativa.

También serán agradecidos por su participación los folcloristas citados anteriormente a quienes se les entregará un recordatorio por parte de los directivos es la Escuela N° 377 y por el público con sus aplausos por la interpretación musical que brindarán acompañados con bombos, guitarra y percusión.