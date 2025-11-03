Un joven fue asesinado de un disparo tras una pelea

Un joven de 27 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego y otro se encuentra internado, luego de un violento enfrentamiento entre dos grupos de personas y por el crimen, hay seis detenidos.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que todo se originó alrededor de las 6, a la salida de un reconocido pub de la avenida Gobernador Tello del centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, personal de seguridad del pub sacó del lugar a un grupo de jóvenes y en la vía pública se produjo un violento enfrentamiento que duró varios minutos, donde varios jóvenes resultaron con heridas leves y además hubo corridas, amenazas y destrozos hasta que fueron dispersados.

Alrededor de las 7, el aparente personal de seguridad del pub y otras personas, se hicieron presentes en un sector de la calle 20 de Junio, ubicado a unos 50 metros del sector conocido como "las cinco esquinas" del barrio sampedreño de La Merced, en búsqueda de los jóvenes que minutos antes se habían enfrentado.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que en medio del disturbio, una persona del grupo de los atacantes, extrajo entre sus prendas de vestir un arma y abrió fuego en contra del grupo de los jóvenes residentes de ese barrio y uno de los proyectiles impactó en el tórax de un joven de 27 años, identificado por la Policía como Lucas Torres, mientras que otro disparo impactó en la pierna de otro joven, hermano de la víctima.

Un llamado al sistema de emergencia 911 alertó a los efectivos de la Seccional 52º y al Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2, que de inmediato se hicieron presentes el lugar y por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, se produjo la detención de seis personas, que según la investigación estarían vinculadas al crimen.

"Fue a quemarropa"

Georgina Quispe es prima de las víctimas del tiroteo y el diálogo con nuestro diario dijo que "los patovicas sacaron a mi primo del pub y entre tres o cuatro le pegaron patadas y piñas, hasta tirarlo al piso y siguieron agrediéndolo. Después que terminó todo ese episodio, mis primos y sus amigos se fueron al barrio donde viven, en La Merced y al rato estos patovicas vinieron al barrio, uno de ellos con un arma de fuego que empezó a amenazar", dijo la joven.

"Tenemos videos que ya la entregamos a la Policía, donde se ve cómo el chico dispara a quemarropa a mi primo, a una distancia de no más de cuatro metros. Mi primo estuvo en todo momento con las manos arriba, pidiéndoles a los agresores que se fueran. El otro disparo que este hombre hizo, impactó en la pierna de mi otro primo, quien se está internado en el hospital "Guillermo Páterson" de San Pedro", continuó la joven.

Quispe además dijo que mientras llegaba la Policía y se producían las detenciones, "con mis familiares estábamos en la Brigada de San Pedro para declarar y nos enteramos que mi primo Lucas no resistió y murió en el hospital".

Se realizará la autopsia

Por otra parte nuestro diario pudo saber que la autopsia al cuerpo del joven se va a realizar entre esta jornada y la del martes en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro de Jujuy. “Ya nos comunicamos con el f iscal que entiende la causa y están citando a las personas que presenciaron el hecho.

Por suerte hay muchas personas que lograron filmar a los que atacaron a mis primos y esos videos ya se lo entregamos a la Brigada de Investigaciones”, dijo Georgina Quispe, prima de las víctimas. “Estamos desconsolados, nunca nos hubiéramos imaginado encontrarnos en una situación como ésta. Toda mi familia pide justicia por Lucas l Torres y que esto no quede impune”, dijo. Al cierre de esta edición, los efectivos policiales daban cumplimiento a una serie de diligencias judiciales, identificando a los testigos del hecho, para ser citados a prestar declaración.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro matutino que esta jornada se producirá la calificación legal que pesa sobre las personas detenidas y presenciarán la audiencia. Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 y de la Seccional 52º del barrio La Merced quedaron a cargo de las actuaciones de rigor, por disposición del representante fiscal