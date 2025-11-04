Mañana realizarán la autopsia al cuerpo del joven asesinado

El cuerpo de Lucas Torres, el joven sampedreño de 27 años, que fue asesinado de un disparo en el pecho el domingo pasado, será sometido a la autopsia mañana miércoles en el Centro Judicial de esa ciudad.

Así lo confirmó Georgina Quispe, prima del joven que la mañana del domingo pasado, alrededor de las 7, recibió un disparo a quemarropa en el pecho, en la puerta de su casa del barrio La Merced y lamentablemente minutos después perdió la vida, cuando era trasladado al hospital.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que las seis personas que fueron detenidas ese mismo día, continúan investigadas por la Justicia jujeña, como presuntos autores y participantes del violento episodio.

"Hemos tomado conocimiento que ayer se realizó otro allanamiento y se secuestró un arma de fuego, que se está analizando si fue la que dispararon para matar a mi primo Lucas y herir en la pierna a su hermano", le dijo Quispe a nuestro diario.

"El fiscal del MPA citó a mi tía para el miércoles, donde le va a poner en conocimiento cómo sigue la investigación y por cuánto tiempo permanecerán detenidas los patovicas que atacaron a mis primos".

Cabe recordar que según las primeras versiones del fatal episodio, inició a la salida de un pub, ubicado sobre Gobernador Tello del centro de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, un joven de 25 años fue sacado del lugar y desmayado a patadas por el personal de seguridad. Allí se produjo el primer enfrentamiento entre el grupo de personas residente del barrio La Merced y al menos seis hombres que trabajarían en el local nocturno.

"Los patovicas llegaron a la casa de mis primos, eran como 6 o 7 y empezaron a amenazar que iban a disparar. Mi primo Lucas que desconocía qué había pasado, se acercó a ellos para pedirles que se retiraran, allí fue donde uno de ellos sacó un arma y le disparó en el pecho a menos de cuatro metros de distancia. Después esta misma persona le disparó a mi otro primo, al mismo que ellos habían desmayado a golpes en el pub del centro, le destrozaron la tibia y el peroné y sigue internado. Además el médico nos dijo que corre riesgo de perder un ojo, a raíz del ataque en patota que estas personas protagonizaron", le dijo a El Tribuno de Jujuy, Georgina Quispe.