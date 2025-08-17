Las “decanas” dejaron sin el “sueño” a las “lobitas”

Se terminó el sueño de ser campeonas de la Copa Federal para las chicas de Gimnasia que ayer fueron goleadas por 4 a 1 ante Atlético Tucumán en la final de vuelta de la Zona Norte del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. Con con goles de Jacqueline Torossi que anotó un "doblete", Gilda Diosquez y Nicole Castillo para las "decanas" lograron dar la vuelta olímpica ayer en el predio Papel NOA y para descontar en las "lobitas" marcó Eunice Flores en el complemento, decorando un resultado global de 6 a 2. Ya que en la ida las tucumanas ganaron 2 a 1 en la cancha de San Jorge.

Con este triunfo el equipo de Emiliano Herrera sacó el boleto a la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur como representantes de la Región Norte que el año pasado tuvo a Sportivo Palermo como nuestras representantes.

La primera etapa fue una tromba Atlético Tucumán que por las bandas hizo estragos y así a los 23' abrió la cuenta por intermedio de Torossi, de gran partido. Gimnasia quiso acomodar sus líneas para contrarrestar los avances de la visita, pero le costó y pagó caro porque a los 34' Gilda Diosquez amplió la ventaja y se puso 2 a 0 arriba.

De ahí en más fue una ráfaga de emociones porque a los 37' otra vez apareció Torossi y a los 41' fue el turno de Castillo Isa que convirtió el cuarto grito de las tucumanas que mostraron mayor despliegue y entereza física en ese tramo.

La segunda parte todo hacia pensar que el entrenador local, Héctor Soria podía revertir la historia con algunas variantes, pero a la vez ya de entrada sufrió y padeció las bajas en medio del trajín de la competencia. De todas formas fue al frente con lo que tuvo y a los 15' llegó al descuento gracias al festejo de Flores.

Los minutos corrían y poco a poco Atlético Tucumán fue refrescando sus líneas con variantes que mantuvieron el orden y de esa forma evitaron mayores sobresaltos. El ritmo de juego y la intención la manejó Gimnasia que con más actitud que juego,quiso achicar la diferencias pero se le esfumó el tiempo.

Herrera: “Un digno rival”

Emiliano Herrera, técnico del equipo femenino de Atlético Tucumán que logró ganar la final de la Zona Norte de la Copa Federal, expresó ante El Tribuno de Jujuy que “primero quiero felicitar a Gimnasia porque nos sentimos muy cómodos, nos recibieron de diez, las instalaciones son perfectas, se nota el progreso y es un equipo joven que llegaron a esta instancia y fueron un digno rival, fue lo más complicado que enfrentamos.

Sacar adelante este partido no fue nada fácil porque primero nos costó en Tucumán y ahora también aunque el resultado diga otra cosa, pero ganamos por el proyecto que traemos como club hace muchos años”, agregando que “es la tercera vez que a Atlético Tucumán y la segunda como DT, en ir a Buenos Aires, ya tengo jugadoras con experiencia, fue lo que hizo la diferencia. Ahora dentro del amateurismo, trataremos ser lo más profesional posible porque nos cruzaremos con chicas que viven del fútbol”, selló.