Módolo analizó el punto

Matías Módolo no pudo ocultar su malestar luego del empate de Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero ante Mitre. El entrenador sabía que el partido daba para volver con los tres puntos ante un rival que especuló y casi de casualidad se encontró con el gol.

"El trámite del partido me parece que fue una cosa el primer tiempo y otra el segundo, más allá que en la primera parte si bien manejamos la pelota y el partido mayormente estuvo controlado, me parece nos costó cambiar el aire, por momentos el equipo estaba más largo de lo que suele ser", opinó el DT del "lobo".

Y destacó que "así y todo el gol fue una jugada aislada, el delantero estaba en posición adelantada afuera del campo, lamentablemente otro fallo nos resulta adverso, fue una jugada compleja para el asistente también y nos hizo jugar cuesta arriba".

Y si, el punto suma "nos vamos con un punto que no era lo que buscábamos pero también valorar que el equipo se para de igual a igual en una cancha que no es sencilla, un 0-1, fue a buscar los tres puntos, lamentablemente no lo pudo lograr pero seguimos en carrera", subrayó Matías Módolo.

En la recta final, el técnico "albiceleste" dejó un mensaje más que claro "basta de mensajes al hincha, agradecerle el apoyo y tratar de ganar, que estemos juntos, eso sí, que estemos juntos, agradecerle el apoyo me parece que es un poco trillado, que estemos juntos porque lo que viene es difícil, si fuera fácil lo haría cualquiera, hace mucho que no estaba en esta situación y es gracias a la unión que tenemos, valoro mucho más el apoyo en la adversidad", puntualizó agregando "hay que valorar el proceso, Gimnasia esta puntero hace 14 partidos y me parece que tenemos que sentirnos orgullosos de este plantel como representa a la provincia".

Los cambios al entrenador de Gimnasia le dieron resultados, sobre todo cuando ingresó Francisco Maidana porque el equipo estaba largo "necesitábamos un volante dinámico y Maidana nos aporta eso, me costaba sacar dos futbolistas ofensivos y poner a Maidana que es un volante mixto, pero creo que 'Pancho' nos dio eso, el equilibrio cuando no la teníamos y la rotura cuando teníamos el balón, cubrir largas distancias en poco tiempo que es o que tiene y criterio con la pelota, mejoro pero no nos alcanzó para los tres puntos".

Por otro lado habló sobre la presión en esta última instancia "sabes lo presionado que es estar 13 fechas puntero y sentir que un punto parece que te clavan una puñalada, más presión que Gimnasia de Jujuy no aguanta nadie, esa es la realidad", finalizó Matías Módolo.