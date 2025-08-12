Las "lobitas" ya se preparan para jugar la final de vuelta

Con sed de revancha. El sábado a las 16 en el predio Papel NOA, o en su defecto en el estadio "23 de Agosto", las chicas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se medirán a Atlético Tucumán en la final de vuelta Región Norte de la Copa Federal Regional que organiza el Consejo Federal de AFA, en la ida cayeron 2 a 1. Esta definición otorga el boleto para disputar las finales en Ezeiza con clubes de todo el país.

Héctor Soria, técnico de las "lobitas", le contó a El Tribuno de Jujuy que "estuvimos viendo de nuevo el partido y hay muchas cosas por corregir, pero también sabemos que tenemos muchas virtudes. Con un sabor amargo pero quedan 90 minutos y todo puede suceder hasta el final, podemos hacer que el triunfo se quede en casa. Las virtudes que tenemos es que el equipo fue creciendo bastante con el paso del tiempo y las chicas entendieron los conceptos planteados y trabajados en la semana pero lo importante es que se terminó afianzando en esta instancia decisiva", agregando que "las correcciones que debemos hacer, es hacer un retroceso ordenado, que los volantes no suelten las marcas, son las claves que nos pueden dar otro resultado. Igual Atlético Tucumán tiene muy buen equipo que ya está acostumbrado a ganar este tipo de torneos, en otro oportunidad ya nos enfrentamos pero sufrieron una goleada y hoy el presente marca otra cosa. Tenemos muchas chicas que con 16 años ya están haciendo frente y de la mejor manera", señaló.

En otro tramo explicó que "el crecimiento de las chicas se nota en la cancha, en cuanto al movimiento y desmarque, quizás nos puede estar faltando algo en la definición y el equipo está trabajado y eso se vio en este tiempo por algo llegamos a la final. De todas formas tengo que esperar la evolución de Julieta Infante que tuvo un golpe en el tobillo, mañana -por hoy- la veo y sabré como sigue, es muy prematuro decir si estará o no. Y hace un mes tengo la baja de Marcela Lamas y esperemos no tener jugadoras suspendidas por tarjetas amarillas, seguro me harán llegar la planilla".

Al final confesó que "esta Copa Federal es la revancha que queríamos, hubo mucha frustración por la semifinal perdida por penales en la Liga Jujeña ante Palermo, por eso las chicas en cada entrenamiento dejan todo y no regulan nada. Si llegamos a pasar será la primera vez y con varias chicas grandes tampoco tuvieron la posibilidad de disputar esta instancia y lo mismo las más chicas que buscan sumar experiencia", cerró.