Jujuy Básquet y su año en el ascenso

Jujuy Básquet cerró su primera edición en LaLiga Argentina con un balance más que positivo. En el Apertura quedó en semifinales y en el Clausura alcanzó los octavos de final, al tiempo que en la presente temporada marcha séptimo de 17 equipos.

La primera vez fue de aprendizaje, desde la comisión directiva encabezada por Gustavo Lamas, hasta el propio cuerpo técnico con Fabián Daverio, fueron explorando junto a la gente lo que traía la segunda categoría del básquet nacional.

Y los resultados, con un plantel homogéneo, con jugadores que también hicieron sus primeras armas en LaLiga Argentina, muchos habían jugado LaLiga Federal únicamente, llegaron entusiasmando a toda una provincia.

Y con ese envión, se encaró la segunda temporada, con muchos cambios, desde el cuerpo técnico, hoy lo dirige Guillermo Tasso, hasta la misma plantilla, ya que del calendario anterior no quedó ninguno de los foráneos.

Llegaron jugadores de mayor experiencia, otro rodaje, también un plantel joven, homogéneo, pero con un entrenador que tiene otro modo de juego, con transiciones mucho más rápidas y un fuerte goleo desde el perímetro.

Sin figuras, todos los que llegaron para la temporada 2025-2026 se sorprendieron con un estadio "Federación" colmado, algo que normalmente no sucede en la segunda categoría del básquet argentino.

Sucede que la gente se hizo dueña de los "cóndores", con el mote de "jugador número seis", no hubo un partido que se juegue con un bajo porcentaje de espectadores, eso marcó el éxito y la acertada decisión de la Federación Jujeña de Básquet de contar con un equipo en LaLiga Argentina.

Para el 2026 se espera lo mismo, que siga creciendo el equipo, con una modalidad nueva de competencia, ya que ahora es todos contra todos divididos en Conferencia Norte y Sur únicamente clasificando los cuator mejores a playoff y el resto irá a una reclasificación.