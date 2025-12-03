Zapla y Luján el viernes a las 21.30 en Palpalá

Con un pie en la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Altos Hornos Zapla recibirá el viernes a las 21.30 a Luján en el "Emilio Fabrizzi". La ventaja de haber goleado 3 a 0, lo pone al "merengue" como candidato a seguir en competencia, a la espera de Talleres o Monterrico Sur, y frente a eso su DT Facundo Zamarián ante El Tribuno de Jujuy confesó que "no había tomado dimensión que es el partido que más goles hicimos, el equipo entendió a la perfección como había que jugarlo, fuimos visitantes de un gran equipo verdaderamente y recién se lo dije al profe Julio Navarro que hizo un gran trabajo, la vuelta será durísima, aquí no terminó nada y sacamos la primera ventaja que no es determinante para la vuelta. Luján mostró grandes armas, muchas herramientas, generaron situaciones de peligro de las cuales tenemos que intentar que no sucedan. Todavía quedan 90' durísimos de local para dar ese primer paso de clasificar a la próxima instancia", declaró.

El ledesmense Fabricio Avila el viernes podría retornar a la titularidad tras cumplir la fecha por expulsión ante Pampa Blanca.

Luego el salteño recordó que "el día que entrenamos en La Tablada, no había llovido y la cancha estaba más dura, pero la lluvia benefició al espectáculo porque te permitía jugar y sabíamos que podían llegar a hacer con Vatt Castro en profundidad y con Bárcena descendiendo en esa zona, pero también de Soto y Testarelli que podía tener minutos, Caucota con la pelota, es un equipo trabajado, que viene de años jugando juntos y llegando al Regional por mérito deportivo y una gran campaña".

Al final explicó que "no creemos es un 11 fijo, hay muchos jugadores que fueron rotando posiciones, unos por lesión y otros por decisiones tácticas como Avila que nos obligó a tener que hacer una modificación dentro del equipo que además tuvo tres regresos como Virreyra, Barboza y Durán. Todos están en condiciones, porque entró Cabañas e hizo un gol, Rosales presionó y aportó lo mismo Tapia. Estamos contentos del plantel que armamos desde el 1 de septiembre. Ganar 6, de 7 partidos, 4 partidos sin recibir goles, hay que valorarlo", selló.