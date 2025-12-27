Se corre mañana la doble "La Mendieta-Carahunco"

Mañana se correrá la última prueba ciclística del año. Desde las 8 con concentración en el parque Armada Argentina, sector de la policía de La Mendieta, para largar a las 9 con la primera edición de la doble La Mendieta-Carahunco sobre el nuevo asfalto de la ruta provincial 56. Se tratará de una cita imperdible para los pedalistas de la provincia de Jujuy y también de Salta.

La organización estará a cargo de la Asociación Sampedreña, de manera conjunta con el área de Deportes de la municipalidad de La Mendieta, por lo que se contará con todo un operativo de seguridad para el resguardo de los ciclistas.

La jornada está destinada a todas las categorías, tanto elite como junior, master A, master B, master C, master D, master E, promocionales, damas única, Evita, sub 16 y modalidad mountain bike.

"Esperamos una importante cantidad de pedalistas, la carrera pasada tuvimos más de 70 competidores en ruta de diferentes puntos de Jujuy y la vecina provincia de Salta, tanto de capital como la zona del Orán, Embarcación", contó Miguel Condorí.

Los interesados en correr, podrán recabar mayor información al teléfono 3888 51-9390. "Habrá importantes premios en efectivo para las principales categorías, para los más chicos la recaudación", comentó el titular de la Asociación Sampedreña de Ciclismo.

El activo dirigente se mostró contento por poder cerrar el año compitiendo "con mucho esfuerzo, sacrificio, buscamos continuar brindándole a los pedalistas, a los amantes del ciclismo competencias que sean entretenidas y sobre todo mantener motivado a todos los que día a día salen a pedalear, a entrenar", subrayó.

La decisión de volver a correr sobre el nuevo asfalto de la ruta provincial 56 fue por pedido de los mismos corredores, ya que "la ruta quedó espectacular para hacer carreras, es un circuito exigente que tiene subidas, bajadas, por momentos cornisa, está ideal".

Por otro lado agradeció "el acompañamiento del intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán; de la Directora de Deportes, María Impa, del personal de la policía vial y del Same que va a estar respaldando la competencia por si llegará a suceder algún imprevisto".