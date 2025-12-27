El martes se realizará la Fiesta del Deporte

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy avanza en los preparativos finales de la Fiesta del Deporte, que tendrá como eje central la entrega de los reconocimientos deportivos a los atletas más destacados del 2025.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo martes, a partir de las 20, en la glorieta ubicada sobre Plaza Manuel Belgrano de "La perla del Ramal", en un encuentro que reunirá a deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y familias, celebrando el esfuerzo y los logros alcanzados durante la temporada.

En esta edición, la organización está a cargo de la Dirección de Prensa y Difusión, en un trabajo articulado con los periodistas deportivos locales, quienes realizan la cobertura permanente de los distintos eventos, competencias y torneos que se desarrollan en la ciudad, acompañando y observando de cerca el desempeño de los atletas de "la perla del Ramal".

Al respecto, la titular del Área de Prensa, Lorena Rua, destacó que el proceso de selección de los nominados demandó un intenso trabajo:

"Fue muy difícil decidir a los deportistas que integran las ternas, ya que durante el año fueron muchos quienes obtuvieron importantes resultados. Tras varias reuniones y debates, logramos confeccionar la lista definitiva y comenzar con la entrega de las invitaciones a cada persona que será galardonada", señaló.

En cuanto a las ternas, se premiarán logros en una amplia variedad de disciplinas individuales y grupales. Entre ellas se destacan: Deporte de la Tercera Edad (newcom, tejo, sapo y truco, en masculino y femenino), golf, boccia, patín artístico y patín carrera, tenis, tenis de mesa, ajedrez convencional y adaptado, gimnasia artística, taekwondo, boxeo, kick boxing, crossfit, powerlifting, trail, maratón, atletismo y atletismo máster, triatlón, mountain bike, ciclismo de ruta, montañismo, automovilismo, enduro, speedway, picadas, motos de agua y descenso.

Asimismo, se realizarán reconocimientos especiales a destacados a nivel provincial, nacional e internacional, Copa Jujuy, básquet formativo, maxiBásquet y básquet de la Asociación Sampedreña, vóley formativo y vóley, rugby, hockey, fútbol femenino, fútbol femenino infantil, fútbol masculino infantil, fútbol masculino Liga del Ramal, profesionales, barriales, entre otros.