"Maravilla" Martínez criticó el fallo ante Staropoli

El boxeador Sergio "Maravilla" Martínez utilizó sus redes sociales para mostrarse descontento con el resultado final de su combate con el artista marcial Laureano Staropoli, en Párense de Manos III.

El excampeón del mundo superwélter y mediano comentó que el resultado lo "sorprendió" y afirmó haber leído las tarjetas luego del combate, asegurando que el resultado real era un empate.

Párense de Manos III fue un evento organizado durante la tarde y noche del pasado sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por el programa de streaming Paren La Mano, que contó con la pelea entre "Maravilla" y Staropoli como uno de sus grandes atractivos.

Dos días después de su pelea contra "Pepi" Staropoli, el histórico púgil argentino Sergio "Maravilla" Martínez cuestionó la manera en la que se dictaminó el resultado de su combate.

El ingreso de Martínez al ring estuvo cargado de épica. Luego de un emotivo video narrado por el periodista Walter Nelson que repasó diversos momentos de su carrera, "Maravilla" subió al cuadrilátero para enfrentar a un rival 18 años menor. En una pelea cargada de paridad, en la que ambos peleadores se brindaron a fondo al espectáculo durante los cuatro rounds.